美国持续施压 北京强调非疫情加害者

（德国之声中文网）面对美国就疫情蔓延问责中国，中国外交部20日在例行记者会强调，「中方同其他国家一样，受到了新冠病毒的攻击，是受害者，而不是加害者，更不是病毒的『同谋』。」

外交部发言人耿爽说:「面对重大公共卫生危机和传染病威胁，国际社会应团结协作、同舟共济，而不是相互指责，甚至叫嚣追责索赔。」

接着他举例说，2009年H1N1流感、艾滋病在美国发现后爆发，以及2008年从美国开始后来变成的全球金融危机，「有谁要求美国为此承担后果了吗？」

美国总统特朗普上周日 (4月19日) 表示，美国仍然想要派遣自己的调查人员至中国调查疫情相关情况，并表示美国一直就这个问题和中国进行商谈。

特朗普4月18日在白宫例行记者会上指出，错误归错误，但是如果中国对新冠病毒疫情的爆发负有明知故犯的责任，就应该为此承担后果。

特朗普表示：「在他们这样做之前」，美中关系良好。现在的问题是，特朗普补充道，新冠病毒爆发究竟「是一个失控的错误还是故意而为？」，「两者有天壤之别」。

特朗普曾多次指责中国在武汉出现疫情后欠缺透明度，批评世界卫生组织偏袒中国、抗疫不力，并宣布暂停美国拨给世卫组织的年度预算。

美国多名国会议员也已提出法案，计划就疫情损失向中国政府追偿，甚至要求允许美国公民和地方政府就所谓中国误导世卫组织而导致全球性疫情蔓延起诉中国政府。

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安静/邹宗翰/杨威廉 (综合报导)