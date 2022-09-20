美国拿出“前所未有”的努力拉拢太平洋岛国

（德国之声中文网）美国-太平洋岛国峰会周三在华盛顿开幕，这被称作是美国为了应对中国在太平洋地区日益增长的影响力而展开的一次“前所未有的”外交努力。

来自12个太平洋岛国的领导人将参加这为期两天的峰会，澳大利亚和新西兰这两个大洋洲国家则作为观察员身份参与。

预计总统拜登将在周四发表讲话，当晚白宫还将设宴招待这些太平洋岛国的领导人。与会者将有机会和美国各方政要进行会晤，从各位内阁部长，到众议院议长佩洛西，再到海岸警卫队司令。美国海岸警卫队在太平洋地区维持着重要的军事存在。

据悉，周三的日程安排还包括美国气候特使克里（John Kerry）主持的午餐会。

一位美国高级官员向法新社表示，虽然美国政府曾经和太平洋岛国领导人举行过会晤——但那些通常都是在夏威夷举行，会议可能一个小时就结束了。“我们从未组织过这样规格的峰会，这是史无前例的。”

一位拜登政府的高级官员对路透社表示：“我们会宣布巨大的美元数字。”

白宫新闻发言人让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）透露，拜登希望和太平洋岛国领导人就一系列合作议题展开讨论，包括“气候变化、疫情、经济复苏、海上安全、环境保护以及推进自由和开放的印太地区”——后者暗指中国在该地区的势力扩张。

路透社指出，这是美国第一次邀请这么多来自同一个地区的国家领导人参加峰会。自二战结束以来，太平洋地区被视为美国的“后花园”，但是近年来中国在该地区不断扩大影响力。一些国家已经开始抱怨自己被卷入超级大国争夺影响力的斗争之中。

据路透社看到的一份文书，所罗门群岛已经告知获邀参加此次峰会的其它太平洋岛国，该国不会签署峰会的联合声明。这一举动加剧了各方对于所罗门与中国之间安全合作的担忧。

白宫印太事务协调员坎贝尔（Kurt Campbell ）9月19日曾经表示，美国加强在太平洋地区的活动有着“无可回避的战略因素”。“我们看到过去数年，一个更为咄咄逼人的中国在亚太地区加强军事影响力，且不仅如此。我们的盟友澳大利亚、新西兰，乃至该地区的许多国家都为此感到不安。”

今年4月所罗门与中国签署了一项有争议的安全协议，引发了美国和澳大利亚的巨大关注，担心中国可能会在距离澳大利亚东北岸2000公里范围内建立中国海军基地，增加其军事存在。

（法新社、路透社）

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