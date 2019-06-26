美国拟要求撤换中兴华为 政府补助成焦点

(德国之声中文网) 美国联邦通信委员会(FCC)预计在11月投票，判定华为、中兴威胁国家安全，禁止美国乡镇的电信运营商使用政府补助款购买华为、中兴的电信设备。

另一方面，针对现在已经采用了华为、中兴设备的电信商，FCC也预计将要求他们将设备撤换成其他厂牌。

针对美国政府担忧华为、中兴威胁其国家安全，这两家公司现阶段没有及时回复。

FCC委员会的投票一旦通过，华为与中兴将会有30天的时间反驳美国政府对于其威胁国家安全的指控。

具体而言，就算一切按照计划进行，政府预计最快要到明年初才会发布全面性的命令，要求汰换华为、中兴的设备。

国家安全隐忧

美国政府透过「联邦通用服务基金」为乡村或是交通不便的地区提供补助，协助其发展通信服务。美国政府的此次表态显示出其不希望经费被拿来购买华为、中兴等厂商的设备。

FCC的主席阿吉特·帕伊(Ajit Pai)在声明中说: 「说到5G与美国的国家安全，我们不能冒任何风险，必须追求最好的。」

FCC认为，由于中国政府的法律要求私人企业在政府需要时协助政府进行情报搜集的工作，中国的企业便会对美国的国家安全造成风险。

他说，由于美国现在正在将无线技术升级到5G，美国不能轻忽中国政府可能将利用这个机会利用网络的弱点来进行间谍行动，用安装恶意软件或病毒的方式入侵通讯系统。

FCC主席派伊在2018年3月首次提议，阻止美国无线运营商使用联邦通用服务基金(Universal Service Fund)的补贴购买有可能威胁到美国国家安全的产品。当时他还没有点名华为或中兴。

FCC的民主党委员杰西卡·罗森沃塞尔(Jessica Rosenworcel)认为，从去年3月到现在已经过了18个月，FCC应该要采取更多行动。她说: 「在全球经济当中，我们的网络仍然有可能连接到国外不安全的网络。所以我们应该开始研究，如何建立一个系统，让我们能够在跟各国建立链接的同时仍然有能力承担风险。」

撤换成本谁来承担?

因为华为和中兴的设备价格低廉，美国乡镇地区的通信商长期以来都十分依赖华为的设备建设通信网络。

路透社曾在6月25日报导，由于美国政府已经将华为贴上威胁国家安全的标签，十多家依赖华为网络设备的农村电信商正在讨论与爱立信、诺基亚展开合作，取代掉既有的华为设备。

现在美国政府期望能够在资金上为通信商提供协助。FCC表示，委员会估计会在11月19日的大会上进行投票，了解电信设备商如果要将现存网络当中华为与中兴的设备全数撤换会需要多少花费，以及是否建立一个补助机制，为电信商分担撤换成本。

现在，国会正在考虑拨款10亿美金补助较小型的或是偏乡的无线运营商汰换中国公司的电信设备。如果最后国会决定不采取行动，那么联邦通信委员会便会出面提供补助款。

罗法/夏立民(路透社、美联社)