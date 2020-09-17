美国拟罕见对台售7武器 让台湾像「刺猬」

（德国之声中文网）中美交恶之际，路透社周三（16日）援引4名知情人士报导，美国拟对台湾出售7项主要武器系统，包括水雷丶巡航导弹及无人机，目的是让台湾像头「刺猬」，提高军事犯台的难度。

此次同一时间对台出售7项武器实属罕见，有别於过往分散出售的做法。美国此前小心处理对台军售，避免与北京关系紧张。

报导引述知情人士表示，洛克希德马丁公司（Lockheed Martin Co）丶波音公司（Boeing）和通用原子航空系统公司（General Atomics）等武器制造商的军售方案，正迈向出口程序，料数周内通报国会。

一名业内人士透露，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）本周将向总统特朗普做简报，部分军售交易是台湾一年多前提出，直到现在才进入审批程序。对此，美国国务院发言人拒绝置评。

台湾国防部则发新闻稿表示，此为「媒体自行臆测」，对於评估与洽谈中的军购案，均秉持低调保密原则，依惯例不公开说明；凡是美对台湾军售案件，国防部均会在美方正式进行「知会国会」时，即时向国人说明。

根据路透社分析，随着北京在区内军事动作日益进取，华府亟欲以国防部内部已知的「台湾堡垒」（Fortress Taiwan）计划，在军事上制衡北京。

一名美国高级官员谈到中国对台湾海峡的独断时说：「如今没有平衡，这是失衡，我认为这是危险的。」他又称台湾增加国防支出是好事，但还需要做更多，以保证有能力阻吓中国的侵略。

国台办: 民进党遏阻中国发展

中国军机9月连续多次进入台湾西南空域，也有解放军军舰在台湾西南方海域活动。

国台办发言人马晓光周三（16日）强调，台湾是「中国神圣领土不可分割的一部分」，解放军的有关战训活动是针对当前台海安全形势，和维护国家主权需要采取的必要行动。他又批评两岸关系更趋复杂严峻，民进党当局及「台独」势力是始作俑者，「他们挟洋自重，甘当西方反华势力打『台湾牌』遏阻中国发展的棋子」。

此前，台湾国防部及外交部上周四（10日）晚间分别召开临时记者会，国防部要求中方「有所节制」，别当「麻烦制造者」，外交部则呼吁国际社会应共同正视中国「形成中的侵略性力量」。

李澄欣/张慈（路透社）

台北和美国的高层互动 麦克阿瑟访台（1950） 1950年8月，援韩联合国军统帅道格拉斯·麦克阿瑟访台，与蒋介石两度会谈。蒋发表谈话，表示会谈奠定中美共同保卫台湾与军事合作之基础。

台北和美国的高层互动 副总统尼克松访台（1956） 时任美国副总统的尼克松曾作为总统艾森豪威尔的特使与1953年11月和1956年访台。1954年9月9日，美国国务卿杜勒斯（John Foster Dulles）也赴台与蒋介石会谈。1972年2月21日，时任美国总统的尼克松访问中华人民共和国，中美宣布两国关系走向正常化后，尼克松被台湾人称作“丑陋的美国人”。

台北和美国的高层互动 艾森豪威尔总统访台（1960） 1960年6月18日，美国总统艾森豪威尔访问台北，并在总统府前广场向50万人发表演说。他是唯一于任内访问台湾的美国总统。

台北和美国的高层互动 肯尼迪总统会晤陈诚副总统（1961） 1961年7月，中华民国副总统暨行政院长陈诚访问美国，与美国总统肯尼迪和副总统约翰逊会晤。次年3月，美国国务院主管远东事务助理国务卿哈里曼（William Averell Harriman）访台，劝阻蒋介石反攻大陆。

台北和美国的高层互动 约翰逊总统会晤蒋经国部长（1965） 1965年9月23日，时任台湾国防部长的蒋经国访美，晋见美国总统约翰逊，并与美国国防部长麦克纳马拉发表联合声明，表示将依据共同防御条约密切合作。１９７０年４月，时任中华民国行政院副院长的蒋经国再度访美，其间受到未遂刺杀。

台北和美国的高层互动 宋美龄白宫做客（1965） 蒋介石夫人宋美龄1965年9月访美，美国总统林登·约翰逊（Lyndon Johnson)夫人邀请她到白宫做客。

台北和美国的高层互动 美台副总统互访（1966、1967） 美国总统林登·约翰逊（Lyndon Johnson，图)任职期间，1966年1月1日：美国副总统小休伯特·霍拉蒂奥·汉弗莱（Hubert Horatio Humphrey）抵台访问。1967年5月6日到5月26日，中华民国副总统严家淦与夫人访问美国，并和总统约翰逊会晤。图为约翰逊宣誓就任美国总统。

台北和美国的高层互动 副总统洛克菲勒出席蒋中正葬礼（1975） 中华民国总统蒋中正1975年4月5日逝世后，美国总统福特起初只派农业部长抵台吊唁，引起中华民国政府不满，后来福特又派副总统洛克菲勒（Nelson Aldrich Rockefeller）抵台参加葬礼。

台北和美国的高层互动 卡特总统签署《台湾关系法》（1979） 1979年1月1日，美国与中华民国断绝外交关系，末任大使安克志（Leonard S. Unger）离任，驻台美军全部撤出。同年4月10日，美国总统卡特(图）签署《台湾关系法》，台美仍然保持实质上的双边关系。

台北和美国的高层互动 李登辉总统在康奈尔大学演讲（1995） 1995年，时任台湾总统李登辉以"私人身份"前往母校美国康奈尔大学发表演讲。他是史上首位进入美国的中华民国现任元首。这次访问因此被认为是中华民国在外交上的一大突破。

台北和美国的高层互动 陈水扁总统被禁止“过境”美国（2007） 自1979年台美断交后，台湾总统、副总统、外交部长等高层都被禁止访美。台湾前总统陈水扁曾于2000年过境洛杉矶，2001年和2003年过境纽约，但在2007年访问中美洲时被阻止在美国大陆过境，而只能在阿拉斯加机场短暂加油，被指"有失尊严"。

台北和美国的高层互动 马英九蔡英文均“过境”纽约（2013、2019） 前台湾总统马英九曾于2013年过境纽约，现任台湾总统蔡英文去年7月也过境纽约，并会见台“邦交国”驻联合国常任代表。

台北和美国的高层互动 美国卫生部长阿札尔宣布访台（2020） 美国卫生部长阿札尔(Alex Azar) 8月4日宣布他将在近日出访台湾。若成行，他将是自1979年来访问台湾的最高级别美国官员。 作者: 乐然



©️ 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。