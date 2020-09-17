 美国拟罕见对台售7武器 让台湾像「刺猬」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.09.2020

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时政风云

美国拟罕见对台售7武器 让台湾像「刺猬」

以往美国向台湾出售武器都是分散进行，是次一并出售7项武器，情况相当罕见。 

US Drohne Predator B (AP)

美国计划增加对台军售的项目包括无人机。图为美国通用原子航空公司出产的掠夺者无人攻击机

DW.COM

继美国卫生部长于八月访台后，美国务院次卿克拉奇或于本周访问台湾并与主持双边经贸对话。中国外交部发言人周一敦促美方恪守“一个中国”原则，以免损害美中关系和台海和平稳定。

10日晚间，台湾紧急召开记者会，对中国军机频繁进入台湾空域做出回应。台湾政府没有透露的是，解放军之所以挑选这个时机，很可能是对台湾正在进行的演习表达不满。

在美国卫生部长阿札尔出访台湾两周後，美国国务院助理国务卿史达伟针对台湾发布重要演说，强调美国根据中国对台威胁，重新调整其对台政策。

台湾总统蔡英文在出席“F-16维修中心成立典礼”时表示，捍卫中华民国台湾的主权不是靠卑躬屈膝，要有坚实的国防。此前，她在澳洲战略政策研究所的活动上发表视讯演说，称区域军事活动日益增加，“我们担心会擦枪走火”。

（德国之声中文网）中美交恶之际，路透社周三（16日）援引4名知情人士报导，美国拟对台湾出售7项主要武器系统，包括水雷丶巡航导弹及无人机，目的是让台湾像头「刺猬」，提高军事犯台的难度。

此次同一时间对台出售7项武器实属罕见，有别於过往分散出售的做法。美国此前小心处理对台军售，避免与北京关系紧张。

报导引述知情人士表示，洛克希德马丁公司（Lockheed Martin Co）丶波音公司（Boeing）和通用原子航空系统公司（General Atomics）等武器制造商的军售方案，正迈向出口程序，料数周内通报国会。

一名业内人士透露，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）本周将向总统特朗普做简报，部分军售交易是台湾一年多前提出，直到现在才进入审批程序。对此，美国国务院发言人拒绝置评。

台湾国防部则发新闻稿表示，此为「媒体自行臆测」，对於评估与洽谈中的军购案，均秉持低调保密原则，依惯例不公开说明；凡是美对台湾军售案件，国防部均会在美方正式进行「知会国会」时，即时向国人说明。

USA Philippinen Militär (picture-alliance/dpa/F. R. Malasig)

图为洛克希德马丁生产的「高机动多管火箭系统」(HIMARS)

根据路透社分析，随着北京在区内军事动作日益进取，华府亟欲以国防部内部已知的「台湾堡垒」（Fortress Taiwan）计划，在军事上制衡北京。

一名美国高级官员谈到中国对台湾海峡的独断时说：「如今没有平衡，这是失衡，我认为这是危险的。」他又称台湾增加国防支出是好事，但还需要做更多，以保证有能力阻吓中国的侵略。

国台办: 民进党遏阻中国发展

中国军机9月连续多次进入台湾西南空域，也有解放军军舰在台湾西南方海域活动。

国台办发言人马晓光周三（16日）强调，台湾是「中国神圣领土不可分割的一部分」，解放军的有关战训活动是针对当前台海安全形势，和维护国家主权需要采取的必要行动。他又批评两岸关系更趋复杂严峻，民进党当局及「台独」势力是始作俑者，「他们挟洋自重，甘当西方反华势力打『台湾牌』遏阻中国发展的棋子」。

此前，台湾国防部及外交部上周四（10日）晚间分别召开临时记者会，国防部要求中方「有所节制」，别当「麻烦制造者」，外交部则呼吁国际社会应共同正视中国「形成中的侵略性力量」。

李澄欣/张慈（路透社）

  • Flash-Galerie Korea Krieg 1950 1953 (picture-alliance/dpa)

    台北和美国的高层互动

    麦克阿瑟访台（1950）

    1950年8月，援韩联合国军统帅道格拉斯·麦克阿瑟访台，与蒋介石两度会谈。蒋发表谈话，表示会谈奠定中美共同保卫台湾与军事合作之基础。

  • Richard Nixon am Telefon im Oval Office im Weißen Haus (picture alliance/dpa/Everett Collection)

    台北和美国的高层互动

    副总统尼克松访台（1956）

    时任美国副总统的尼克松曾作为总统艾森豪威尔的特使与1953年11月和1956年访台。1954年9月9日，美国国务卿杜勒斯（John Foster Dulles）也赴台与蒋介石会谈。1972年2月21日，时任美国总统的尼克松访问中华人民共和国，中美宣布两国关系走向正常化后，尼克松被台湾人称作“丑陋的美国人”。

  • Bildergalerie amerikanische Präsidenten (AFP/Getty Images)

    台北和美国的高层互动

    艾森豪威尔总统访台（1960）

    1960年6月18日，美国总统艾森豪威尔访问台北，并在总统府前广场向50万人发表演说。他是唯一于任内访问台湾的美国总统。

  • Bildergalerie 50. Jahrestag der Ermordung John F. Kennedys (AFP/Getty Images)

    台北和美国的高层互动

    肯尼迪总统会晤陈诚副总统（1961）

    1961年7月，中华民国副总统暨行政院长陈诚访问美国，与美国总统肯尼迪和副总统约翰逊会晤。次年3月，美国国务院主管远东事务助理国务卿哈里曼（William Averell Harriman）访台，劝阻蒋介石反攻大陆。

  • Chiang Ching-Kuo, Ex-Präsident Taiwan (picture-alliance/Everett Collection)

    台北和美国的高层互动

    约翰逊总统会晤蒋经国部长（1965）

    1965年9月23日，时任台湾国防部长的蒋经国访美，晋见美国总统约翰逊，并与美国国防部长麦克纳马拉发表联合声明，表示将依据共同防御条约密切合作。１９７０年４月，时任中华民国行政院副院长的蒋经国再度访美，其间受到未遂刺杀。

  • Chiang Kai-Shek Präsident ROC China (Getty Images)

    台北和美国的高层互动

    宋美龄白宫做客（1965）

    蒋介石夫人宋美龄1965年9月访美，美国总统林登·约翰逊（Lyndon Johnson)夫人邀请她到白宫做客。

  • Air Force One Lyndon B. Johnson (Public domain)

    台北和美国的高层互动

    美台副总统互访（1966、1967）

    美国总统林登·约翰逊（Lyndon Johnson，图)任职期间，1966年1月1日：美国副总统小休伯特·霍拉蒂奥·汉弗莱（Hubert Horatio Humphrey）抵台访问。1967年5月6日到5月26日，中华民国副总统严家淦与夫人访问美国，并和总统约翰逊会晤。图为约翰逊宣誓就任美国总统。

  • China Chiang Kai-shek 1941 (picture-alliance/Design Pics)

    台北和美国的高层互动

    副总统洛克菲勒出席蒋中正葬礼（1975）

    中华民国总统蒋中正1975年4月5日逝世后，美国总统福特起初只派农业部长抵台吊唁，引起中华民国政府不满，后来福特又派副总统洛克菲勒（Nelson Aldrich Rockefeller）抵台参加葬礼。

  • US-Präsident Jimmy Carter (Imago/ZumaPress)

    台北和美国的高层互动

    卡特总统签署《台湾关系法》（1979）

    1979年1月1日，美国与中华民国断绝外交关系，末任大使安克志（Leonard S. Unger）离任，驻台美军全部撤出。同年4月10日，美国总统卡特(图）签署《台湾关系法》，台美仍然保持实质上的双边关系。

  • USA | Lee Teng-hui erhält Auszeichnung der Cornell Universität (picture-alliance/AP Images/B. Sikes)

    台北和美国的高层互动

    李登辉总统在康奈尔大学演讲（1995）

    1995年，时任台湾总统李登辉以"私人身份"前往母校美国康奈尔大学发表演讲。他是史上首位进入美国的中华民国现任元首。这次访问因此被认为是中华民国在外交上的一大突破。

  • ehemaliger taiwanesischer Präsidenten Chen Shu-ibian (picture alliance/AP Photo)

    台北和美国的高层互动

    陈水扁总统被禁止“过境”美国（2007）

    自1979年台美断交后，台湾总统、副总统、外交部长等高层都被禁止访美。台湾前总统陈水扁曾于2000年过境洛杉矶，2001年和2003年过境纽约，但在2007年访问中美洲时被阻止在美国大陆过境，而只能在阿拉斯加机场短暂加油，被指"有失尊严"。

  • Taiwan Tsai Ing-wen und Ma Ying-jeou in Taipeh (picture alliance/AP Photo/Sun Chung-ta)

    台北和美国的高层互动

    马英九蔡英文均“过境”纽约（2013、2019）

    前台湾总统马英九曾于2013年过境纽约，现任台湾总统蔡英文去年7月也过境纽约，并会见台“邦交国”驻联合国常任代表。

  • Alex Azar (picture-alliance/AP Photo/P. Semansky)

    台北和美国的高层互动

    美国卫生部长阿札尔宣布访台（2020）

    美国卫生部长阿札尔(Alex Azar) 8月4日宣布他将在近日出访台湾。若成行，他将是自1979年来访问台湾的最高级别美国官员。

    作者: 乐然


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