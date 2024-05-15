美国拟再向以色列提供10亿美元武器

媒体引述美国政府官员报道，在暂停向以色列提供某些重型弹药一周后，拜登政府已告知国会，计划向以色列运送价值10亿美元的武器装备。

（德国之声中文网）据报道，这批一揽子援助的武器包括价值7亿美元的坦克弹药、价值5亿美元的战术车辆和6000万美元的迫击炮弹。

政府已在国会启动了授权程序，尽管该程序尚处于早期阶段。

一周前，因忧心加沙平民伤亡，美国暂停了对以色列交付所谓的重型炸弹，以防止以色列在加沙地带南部人口稠密的城市拉法（Rafah）使用这些炸弹。

国际盟友和人道援助组织一再警告以色列不要对拉法进行地面进攻。这里聚集了很多从加沙地带北部逃出的巴勒斯坦人。

目前，以色列坦克部队正在深入拉法。以色列表示必须铲除藏匿在那里的哈马斯武装力量。

以色列抗议者破坏加沙救援物资 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

最新这一批武器援助不属于不久前国会批准并由拜登总统签署的价值950亿美元的军援计划。该计划包括了对乌克兰、以色列和台湾的军事援助。

美国国会中的部分民主党人敦促拜登政府限制向以色列提供进攻性武器，以减少加沙平民的伤亡。而共和党人则称，停止提供武器将削弱以色列打击哈马斯和其他收到伊朗支持的组织。

本周一（5月13日）美国国家安全委员会发言人柯比（John Kirby）强调，美国政府将继续支持以色列的防卫需求。

柯比表示，拜登总统“将继续向以色列提供其所需的一切物力，但他不希望在特定地点、特定类型的行动中使用某些类别的美国武器。他在这一点上的态度是明确和一贯的。”

DW记者亲临德法空军执行加沙空投任务 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（美联社、法新社）

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