美国拟全面禁止联网汽车使用中国软硬件

美国商务部提议，禁止美国道路上的联网汽车使用来自中国的关键软件和硬件，可望有效阻止几乎所有中国汽车进入美国市场。该禁令还将扩展至俄罗斯等其他国家。

（德国之声中文网）美国商务部周一（9月23日）提议，出于国家安全担忧，禁止美国道路上的联网汽车使用来自中国的关键软件和硬件，这一举措将有效阻止几乎所有中国汽车进入美国市场。

这项拟议中的规定还将迫使美国及其他主要汽车制造商在未来几年内从美国的车辆中移除关键的中国软件和硬件。

拜登政府对中国公司通过联网汽车收集美国司机及基础设施的数据表示严重关切，也对外国可能通过联网汽车和导航系统进行操控表示担忧。拜登总统在今年2月下令对这些潜在危险进行调查。

这一禁令还将扩展至其他美国的对手国家，包括俄罗斯。

"当外国对手开发用于制造汽车的软件时，这意味着该软件可以用于监控或远程控制，威胁到公路上的美国人的隐私和安全，"商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）在简报会上说道，"在极端情况下，外国对手可能会同时关闭或控制所有在美国运营的车辆，造成事故、阻碍道路。"

这一举措是美国对中国车辆、软件和零部件持续限制的重大升级。本月早些时候，拜登政府对中国进口商品实施了大幅加税，包括对电动汽车征收100%的关税，以及对电动汽车电池和关键矿物质的新一轮加税。

几乎所有新款汽车和卡车都被认为是"联网"的，配备了车载网络硬件，可以访问互联网，允许它们与车内外的设备共享数据。

一位高级政府官员证实，这一提议实际上将禁止所有现有的中国轻型汽车和卡车进入美国市场，但补充说将允许中国汽车制造商申请"特定授权"。

白宫国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）在同一场简报会上表示，美国有充分证据表明中国在关键的美国基础设施中预置了恶意软件。

中国驻华盛顿大使馆上个月批评了限制中国车辆出口到美国的拟议行动："中方敦促美方切实遵守市场原则和国际贸易规则，为各国企业营造公平竞争的良好环境。中方将采取坚决措施维护自身合法权益。"

美国商务部周一发布的提案要求在2027年实施软件禁令，硬件禁令则将在2029年1月或2030年式生效。

美国商务部给予公众30天时间对此提案发表评论，并希望在1月20日之前最终确定。该提案规定适用于美国道路上的所有车辆，但农业和矿业车辆不受影响。

一个代表通用汽车、丰田汽车、大众汽车、现代汽车等主要车企的行业组织示警称，硬件和软件的更换需要时间。

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（路透社）

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