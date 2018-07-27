美国拟上调关税额 中美谈判能否重启?

(德国之声中文网) 消息人士指出，美国特朗普政府计划对中国2000亿美元商品课税额，从10%增加至25％。

白宫在7月10日表示可能对数千项中国进口产品徵收10％的关税，包括食品、化学品、钢铁、铝，还有狗粮、家具、地毯到汽车轮胎、自行车、棒球手套和美容产品等等的消费品。

如今，消息人士向彭博新闻社透露，这个税额比例可能将上调至25%。

虽然税额上调需要经过谘询和听证才会定案，但这个提议将使世界两大经济体之间的「贸易战」再升级。

消息人士称，美国政府最早可能在美国时间8月1日宣布这项提案。

另外，面临到週二(7/31)听证阶段结束，未来几週内，华府也有可能对额外价值160亿美元的中国商品徵收25％关税。

中国政府没有立即做出反应，但在7月时曾指责美国「贸易霸凌」，并警告将会回击。

投资者担心，华盛顿和北京之间不断升级的「贸易战」可能会对全球经济增长产生影响，而美国知名企业也谴责特朗普的激进关税政策。

美国贸易代表办公室发言人拒绝发表评论。

有趣的是，彭博新闻社稍早才报导，中美将恢復贸易谈判。报导指出，为了避免贸易战全面升级，美国财政部长姆努钦和中国国务院副总理刘鹤私下一直保持联繫。

不过两个政府并没有针对这个报导作出回应。

7月初，美国政府对价值340亿美元中国进口商品徵收25％的关税。北京对美国也祭出同额报復性关税。

特朗普也曾警告最终可能会向超过5亿美元的中国商品课税。这大约是美国去年中国进口商品总值。

夏立民/罗法 (路透社、法新社)