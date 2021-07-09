美国拒绝海地军事援助请求 

（德国之声中文网）美国拒绝了海地政府为保护机场及港口等重要基础设施所提出的军事援助请求。一名美国高层官员表示，美国目前没有计划向海地提供军事援助。 海地临时总理克劳德·约瑟夫 (Claude Joseph)是在与美国国务卿会谈中向美方寻求维安支援。海地选举部长皮埃尔（Mathias Pierre）透露，该国也向联合国安理会提出了类似请求。

海地总统莫伊兹周二（7月6日）夜间在位于首都太子港的自宅中被刺杀。警方消息指出，参与暗杀行动的包括“26名哥伦比亚人和2名海地裔美国公民”，约20名嫌疑人被逮捕，3名哥伦比亚人遭击毙，还有8名袭击者在逃。台湾外交部随后表示，台湾驻海地大使馆遭暗杀总统莫伊兹的嫌犯入侵，7月8日清晨，台湾驻馆保全发现一群全副武装可疑人士突破驻馆防护潜入庭院，安全公司紧急通报驻馆及海地警方，共11名武装嫌犯被捕。美国及哥伦比亚皆在调查中提供协助。

国际上暂时不清楚此次暗杀行动的缘由，外界担忧这个加勒比海国家进一步陷入暴力混乱中。自海地总统遇刺身亡后，这个贫穷的岛国陷入更深的政治危机，这可能加剧当地日益严重的饥荒、犯罪团伙间的暴力冲突以及新冠疫情扩散。

而参议院的一项决议或将使局势更复杂化。在莫伊兹遇袭两天后，海地参议院做出决议，宣布参议院议长兰伯特（Joseph Lambert）为临时总统，并表示海地必须克服“体制和政治真空”。然而，参议院的这项决议并没有法律约束力，因为目前只有三分之一参议员在任，人数未达通过合法决议案的门槛。

早在莫伊兹被暗杀前，海地已深陷体制危机。自莫伊兹2017年执政以来，该国没有组织过任何选举。2020年1月起，海地没有正常运作的议会，莫伊兹是通过政令管理国家。

海底临时总理约瑟夫在暗杀行动的数小时后宣布国家进入紧急状态

围绕总理职位的权力斗争

莫伊兹在遇刺前一天刚任命阿里尔·亨利（Ariel Henry）为新总理。亨利原本应该在未来几天内取代克劳德·约瑟夫的职位。约瑟夫在暗杀行动的数小时后宣布国家进入紧急状态。本周四，亨利质疑约瑟夫担任临时总理的合法性。他对海地《新闻人报》（Le Nouvelliste）表示：“对我而言他不再是总理。”

事实上，无论是约瑟夫或亨利都不具备完全的执政合法性。依照海地宪法规定，在失去总统的情况下，应由议会控制进行权力交接。但海地议会在过去一年多里几乎名存实亡，议会选举多次因为要求莫伊兹结束任期的抗议等原因被推迟。

德国联邦政府发言人周五谈及海地时表达了“某种程度的担忧”，并表示希望局势维持稳定。与此同时，该名发言人强烈谴责这一“残暴行为”，并向海地人民表达德国的哀悼之情。德国外交部发言人则表示，由于各种存在法律争议的决定，海地出现权力真空，未来的政治走势强烈取决于各方维护和平与秩序、进行建设性对话的政治意愿；举行议会选举将是一个重要步骤。

人道主义危机

与此同时，联合国儿童援助组织联合国儿童基金会（UNICEF）担忧，海地的人权状况可能进一步恶化。该国至少有150万名儿童，即三分之一的未成年人迫切需要援助和保护。UNICEF驻海地代表梅斯（Bruno Maes）形容，海地正遭遇“多年以来最严重的人道主义危机”，局势逐周恶化。梅斯表示，许多儿童的生命取决于是否能得到医疗用品和特殊营养食品供应。若援助组织不能安全活动，成千上万名儿童将无法获得所需的援助。

据联合国儿童基金会称，2021年第一季度，因为严重营养不良被送医治疗的儿童人数比去年同期增加26%；自六月以来的新帮派战争导致15000名妇女和儿童逃离首都太子港。UNICEF表示，海地的新冠病例不断上升，但该国是西半球唯一尚未收到任何一剂新冠疫苗的国家。海地是拉丁美洲最贫穷国家。在这个加勒比岛国的1120万居民中，约有70%生活在贫困之中。

（法新社、德新社、路透社等）

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