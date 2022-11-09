 美国报告：中国假冒盗版居世界首位 微信是最大的假冒商品平台 | 经济纵横 | DW | 01.02.2023

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经济纵横

美国报告：中国假冒盗版居世界首位 微信是最大的假冒商品平台

美国最新发布的“假冒与盗版恶名市场报告”中说，中国在假冒和盗版产品方面在全世界名列前茅，微信是“最大的假冒商品平台之一”。

微信是中国最受欢迎的聊天软件，拥有超过10亿活跃用户

微信是中国最受欢迎的聊天软件，拥有超过10亿活跃用户

 （德国之声中文网）美国贸易代表戴琪周二（1月31日）在最新发布的"假冒与盗版恶名市场报告"中说，中国在假冒和盗版产品方面在全世界名列前茅。该报告指出中国最受欢迎的聊天应用程序微信是"最大的假冒商品平台之一"。该报告说，"来自中国和从中国转运到香港的假冒和盗版商品，占了美国海关与边境保护局2021年查获假冒和盗版商品价值的75%。"

美国政府确认中国39个网络市场和33个实体市场从事或协助大量商标假冒或版权盗版活动。报告称，"这包括继续确认微信电子商务生态系统是中国最大的假冒商品平台之一。"

美国贸易代表戴琪表示，恶名市场名单是一个重要的工具

美国贸易代表戴琪表示，恶名市场名单是一个重要的工具

微信是中国最受欢迎的聊天软件，拥有超过10亿活跃用户，属于中国科技公司腾讯控股有限公司。报告称，微信提供了一个电子商务生态系统，为整个微信平台的用户分销和销售假冒伪劣产品提供了便利。

美国贸易代表办公室表示，以中国为基地的电商平台包括全球速卖通（AliExpress）、百度网盘、敦煌网、拼多多和淘宝，继续保持在"恶名市场"名单上。此外，还有七个实体市场"越来越多地利用实体店面来支持在线销售假冒商品"。美国政府于2022年初将腾讯和中国科技巨头阿里巴巴集团运营的电子商务网站列入恶名市场名单

戴琪在周二说："恶名市场名单是一个重要的工具，它敦促私营部门和我们的贸易伙伴采取行动应对这些有害商业行为。"中国政府表示，不同意美国政府把这些电子商务网站列入"恶名市场名单"的决定，称此举"不负责任"。腾讯当时对美国的决定表示强烈反对。阿里巴巴则说，将继续与政府机构合作解决人们对其平台在知识产权保护方面的关切。 （路透社）

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