美国护航波斯湾 中国考虑加入

（德国之声中文网）"如果发生非常不安全的情况，我们会考虑让我们的海军护送我们的商船。" 倪坚周二（8月6日）接受路透社记者采访时说。

中国大使馆随后在一份邮件中说："我们正在研究美国有关波斯湾护航安排的提议。"

随着与伊朗关系日趋紧张，美国正在游说其他国家加入护航联盟。此前，美国谴责伊朗应对霍尔木兹海峡附近的油轮爆炸事件负责，伊朗政府予以否认。

特朗普6月24日在推文中说，在海湾地区，中国、日本和其他国家"应该保护自己的船只"。那里驻扎着美国海军第五舰队。

目前尚不清楚美国是否对对中国政府提出正式邀请，但是中国不得不谨慎处理同时与伊朗与沙特阿拉伯保持的能源联系。

美国一直在海湾地区争取欧洲和亚洲的盟友的支持，但是这些国家担心会因此进一步加剧与伊朗的紧张关系。

到目前为止，只有英国正式表示会加入美国的海上联盟。不久前，伊朗扣押了一艘悬挂英国国旗的船只。

自去年特朗普退出2015签署的伊朗核协议以来，双方一直关系紧张。该协议限制伊朗发展核武器，换取国际社会解除对它的制裁。

法国、英国和德国，和俄罗斯与中国一道，都是该协议的签署者。这些国家都曾试图维持协议，减缓紧张局势。

尽管中国一直依赖中东能源，但是过去在该地区的争端和外交中一直扮演不起眼的角色。不过，自从习近平执政以来，中国变得越来越高调。

"我们的立场是，所有争议都应该通过和平的方式政治协商解决，而不是……军事行动。"倪坚大使说。

伊朗认为，霍尔木兹海峡--这个世界上最重要的石油动脉的保护任务，应该交给伊朗和该地区的其他国家。

伊朗在该地区的宿敌阿联酋和沙特阿拉伯支持美国的政策，呼吁国际社会保障海上贸易和全球石油供应的安全。

阿联酋阿布扎比王储穆罕默德上月访问北京，和中国国家主席习近平会谈后，两国签署了军事和国防合作协议。

倪坚大使说，这些协议可能达成双方在打击恐怖主义和情报共享方面的合作，并表示双方还将展开进一步的讨论。

中国在吉布提共和国建有军事基地，并且得到联合国安理会授权打击海盗，参加了亚丁湾区域和索马里海岸的船只护送任务。

张平/洪沙 （路透社）