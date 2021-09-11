美国承认误杀阿富汗平民 

（德国之声中文网）美军中央司令部司令麦肯齐 (Kenneth McKenzie) 周五（9月17日）承认，此次无人机袭击是个“悲惨的错误”。调查结果显示，多达10 名无辜者在此次空袭中丧生，其中有7 名儿童。他指出，遭攻击的那辆车和亡者不太可能对美国武装部队构成直接威胁，也不太可能与伊斯兰国（IS）恐怖民兵的分支 ——“伊斯兰国呼罗珊省”（IS-K）有染。

8 月中旬，激进的伊斯兰塔利班重新夺取了阿富汗政权。美国及其国际伙伴开始实施军事疏散使命，将本国公民和前阿富汗当地工作人员运出阿富汗。

评估媒体报道

美军发动无人机空袭前几天，与塔利班敌对的“伊斯兰国”阿富汗分支在喀布尔机场附近地区制造一起自杀式炸弹袭击事件，导致数十名阿富汗人和 13 名美国军人丧生。美国以空袭作出回应。

美军中央司令部司令麦肯齐 (资料图片)

8月29日，美军实施无人机袭击。之后，媒体报道说，空袭中有平民死亡。美方未直接反驳，而是宣布将作评估。

“非轻率之举”

麦肯齐称，此次无人机攻击并非“轻率行为”，所攻击的目标车辆此前已经被监控达8小时，非常担心它正向机场移动。在美军完全撤离前最后几天，美方预计机场地区还会发生袭击事件。

麦肯其将军向遇难者亲属深致歉意和哀悼。他表示， “作为指挥官，我对这次袭击的悲惨结果负全部责任”。他称，美方正考虑赔偿事宜。

另外，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）也向袭击事件受害者表示哀悼，宣布对袭击事件的调查进行“彻底审查”，并谈及考虑未来改变“袭击权力、程序和流程”的必要性。

国际特赦组织对美国军方周五承认造成平民伤亡表示欢迎，但呼吁起诉那些在袭击中“涉嫌刑事责任”的人。

（德新社，路透社）

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