 美国承认误杀阿富汗平民  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.09.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美国承认误杀阿富汗平民 

8 月底，10名阿富汗无辜平民在美国对喀布尔的一次无人机攻击中丧生，其中包括7名儿童。美军现在承认，这场袭击是个“悲惨的错误”。 

Afghanistan Kabul | US-Raketenangriff

被美国无人机击毁的一辆汽车 

（德国之声中文网）美军中央司令部司令麦肯齐 (Kenneth McKenzie) 周五（9月17日）承认，此次无人机袭击是个“悲惨的错误”。调查结果显示，多达10 名无辜者在此次空袭中丧生，其中有7 名儿童。他指出，遭攻击的那辆车和亡者不太可能对美国武装部队构成直接威胁，也不太可能与伊斯兰国（IS）恐怖民兵的分支 ——“伊斯兰国呼罗珊省”（IS-K）有染。

8 月中旬，激进的伊斯兰塔利班重新夺取了阿富汗政权。美国及其国际伙伴开始实施军事疏散使命，将本国公民和前阿富汗当地工作人员运出阿富汗。 

评估媒体报道  

美军发动无人机空袭前几天，与塔利班敌对的“伊斯兰国”阿富汗分支在喀布尔机场附近地区制造一起自杀式炸弹袭击事件，导致数十名阿富汗人和 13 名美国军人丧生。美国以空袭作出回应。 

USA | General Kenneth McKenzie

美军中央司令部司令麦肯齐 (资料图片)

8月29日，美军实施无人机袭击。之后，媒体报道说，空袭中有平民死亡。美方未直接反驳，而是宣布将作评估。  

“非轻率之举” 

麦肯齐称，此次无人机攻击并非“轻率行为”，所攻击的目标车辆此前已经被监控达8小时，非常担心它正向机场移动。在美军完全撤离前最后几天，美方预计机场地区还会发生袭击事件。  

麦肯其将军向遇难者亲属深致歉意和哀悼。他表示， “作为指挥官，我对这次袭击的悲惨结果负全部责任”。他称，美方正考虑赔偿事宜。 

另外，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）也向袭击事件受害者表示哀悼，宣布对袭击事件的调查进行“彻底审查”，并谈及考虑未来改变“袭击权力、程序和流程”的必要性。

国际特赦组织对美国军方周五承认造成平民伤亡表示欢迎，但呼吁起诉那些在袭击中“涉嫌刑事责任”的人。 

 

（德新社，路透社） 

 

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

相关内容

A hijacked commercial plane approaches the World Trade Center shortly before crashing into the landmark skyscraper 11 September 2001 in New York. dpa +++ dpa-Bildfunk +++

911恐袭20年 谁为「反恐战争」买单？ 11.09.2021

2001年9月11日，伊斯兰恐怖主义组织在美国发动恐怖袭击，造成3000人死亡，美国在数周後空袭阿富汗反击，这场「反恐战争」持续了20年，全世界都付出了代价。

28.08.2021 In this satellite photo taken by Planet Labs Inc., Kabul's international airport is seen Saturday, Aug. 28, 2021. Taliban forces sealed off Kabul's airport Saturday to most Afghans hoping for evacuation, as the U.S. and its allies were ending a chaotic airlift that will end their troops' two decades in Afghanistan. (Planet Labs Inc. via AP)

喀布尔机场再成袭击目标 美空袭恐致平民丧生 30.08.2021

在安全形势极严峻的背景下，美军在阿富汗首都机场的撤离使命进入最后阶段。而喀布尔机场再度成为伊斯兰极端分子的攻击目标。与此同时，有报道称， 美军周日的无人机攻击行动导致“阿富汗一家九口丧生，其中包括6名儿童”。

A destroyed vehicle is seen inside a house after a U.S. drone strike in Kabul, Afghanistan, Sunday, Aug. 29, 2021. A U.S. drone strike destroyed a vehicle carrying multiple suicide bombers from Afghanistan's Islamic State affiliate on Sunday before they could attack the ongoing military evacuation at Kabul's international airport, American officials said. (AP Photo/Khwaja Tawfiq Sediqi)

美发动无人机空袭 中美外长就阿富汗议题通话 30.08.2021

美国29日对一个称是自杀炸弹客的目标进行空袭，虽然美方称该人为自杀炸弹客，但阿富汗官员表示也有平民与孩童在过程中伤亡。同日，中美外长针对阿富汗局势通电话交流。

广告

媒体看中国

Kombobild Biden und Jinping

德语媒体：拜登让北京开始怀念特朗普

拜登入主白宫9个月之后，美中关系仍处在进退两难的尴尬状态，对话通道也似乎随时可能断裂。《南德意志报》评述道，拜登迟迟拿不出明确的对华战略，让北京方面甚至都开始怀念起特朗普来。《每日镜报》则分析指出，美英澳三国建立AUKUS联盟，背后虽有重要  