美国批准对台湾近20亿美元军售

美国国务院周五批准了一项对台湾价值19.88亿美元的军售方案，包括“国家先进地对空飞弹系统”（NASAMS）和雷达系统。这是美国总统拜登任内第17度对台军售。

（德国之声中文网）美国国务院周五（10月25日）批准了一项对台湾价值19.88亿美元的军售方案。这是美国总统拜登任内第17度对台军售。法新社猜测，此举可能再次激怒北京。

美国国防安全合作署当天发表声明表示：“这项拟议军售案符合美国国家、经济和安全利益，支持收受方持续提升现代化武装力量并维持可靠的防御能力，增进收受方的安全，有助于维护台海地区的政治稳定、军事平衡与经济发展。”

就此，台湾国防部发布新闻稿回应称，面对中国于台海周边频密的军事行动，美方供售“先进地对空飞弹系统”，具备自动化侦搜、火力分配指管与情资整合能力，经乌俄战争实战验证，有助提升台军整体防空作战效能。

台湾国防部进一步指出，另搭配两型新式雷达换装，可增加目标侦获率与提升抗干扰功能，战时与台军现役中、长程防空部队弹性部署，共同建构重层防空能力，保障国土安全。

该新闻稿的最后写道，美政府基于“台湾关系法”与“六项保证”对台军事售予，将有助于台军持续提升防卫韧性，共同维护台海及印太区域的和平稳定，台湾国防部表示诚挚感谢。

路透社指出，这是美国首度对台供售“国家先进地对空飞弹系统”，销售此系统代表美国向台出口防空系统出现显著升级。一位不愿具名的美国政府消息人士向路透社透露，该系统对台湾来说是一种新型武器，目前在该地区只有澳大利亚和印尼在使用。

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（路透社、法新社）

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