美国批准对台新军售 27家军火商齐聚台湾

台美国防产业论坛6日登场，近30家美国军火商在台湾与相关单位会晤。与此同时，美国政府宣布一项价值3亿美元的对台军售案正式进入“知会国会”程序，最快1个月后正式生效。

（德国之声中文网）台美国防产业论坛週四（6月6日）在台北以闭门会议方式举行。除了有洛克希德马丁、雷神、贝宜系统等27家美国国防承包商所组的代表团与会外，美国海军前太平洋陆战队司令鲁德尔（Steven Rudder）也出席开幕式。

台湾方面参与的则有汉翔航空工业、国家中山科学研究院、台湾国际造船公司、国防安全研究院等单位。

盡管会议并未对外开放，但议程显示本届论坛共有3大主题，分别为“国机国造、国舰国造”、“先进科技”与“无人机专题”，由台方简报台湾国机国造与未来规划，也会提及AI在国防方面的技术运用等内容。

此前，台湾媒体中央社引述消息人士说法称，美国国防承包商代表团访台期间，除了针对相关议题与产官学研交换意见，还将拜会政府高层。对此，台湾总统府予以否认，表示总统赖清德及副总统萧美琴均无此行程。

拜登政府14度对台军售

与此同时，美国五角大厦国防安全合作局（DSCA）5日宣布，美国国务院已批准向台湾出售F-16战斗机备件和维修部件。该部门在声明中指出，此项军售有助于“改善接收方的安全，且有助于维持该地区的政治稳定、军事平衡和经济进步”。

台湾国防部指出，美国政府就空军F-16战机全妥善“通用”及“专用”航材零附件等2案、总额3亿美元的对台军售案，进行“知会国会”程序，可望1个月后正式生效。

台湾外交部则表示已收到美国政府的正式通知，协助强化台湾的自我防卫能力，并指出此次为拜登政府就任以来，第14度宣布对台军售，展现美方对台长期“坚若磐石”的安全承诺以及对区域和平与稳定现状的高度重视与支持。

台防长：解放军若进入领海 台军有自卫权

台海两岸关系近年来持续紧张，民进党籍的赖清德就任后，中国在5月23日、24日进行为期2天的“联合利剑—2024A”军事演习，演习区域环绕台湾本岛且扩及台湾的外离岛附近，引发国际关注。

中国在今年5月23日、24日于台湾周围举行军演。 图像来源: https://mil.huanqiu.com

台湾国防部长顾立雄週四在立法院委员会答询时，被问及“第一击”与自卫权的定义时表示，若中国解放军攻击台湾本岛或离岛，或是“未经许可进入12海里领空、领海”，就可以下令台湾军队行使自卫权，并且依照比例进行自卫反击。

拜登：不排除动用美军力护台

拜登5月底接受“时代杂志”（TIME）专访时，也再度针对“若中国侵略台湾，美国是否派兵保卫台湾”的相关问题表态。

拜登接受时代杂志专访时再度对台湾议题表态。图为拜登今年6月4日发表演说（资料照） 图像来源: Michael Reynolds/EPA

拜登说，美国不寻求台湾独立，但如果中国试图片面改变现状，美国“事实上也不会不保卫台湾”。当被问及此话是否意味著美国将派兵到台湾，拜登表示：“不排除动用美国军力。部署地面、空军和海军等等，是有区别的。”他拒绝透露是否会从美军位于日本及菲律宾的基地发动攻击。

中国外交部发言人毛宁5日重申：“台湾是中国领土不可分割的一部分……如何解决台湾问题是中国人自己的事情。”她敦促美方恪守不支持“台独”的承诺，停止武装台湾，停止以任何方式向“台独”分裂势力发出任何错误信号。

事实上，拜登过去几年来也曾被CBS、ABC、CNN等美媒问到是否保卫台湾的类似问题，他多次表示美国对台湾有承诺。不过，白宫与国务院也不只一次重申美国对台政策不变，也就是不支持台独、反对任何一方片面改变现状。有专家曾向DW指出，拜登的公开发言与美国长期政策不完全一致，造成了“战略混乱”。

（综合报道）

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