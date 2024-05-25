美国批准向乌克兰提供2.75亿军援

在俄罗斯对乌克兰哈尔科夫地区发动猛烈攻击之际，美国宣布将再向乌克兰提供2.75亿美元军事援助。与此同时，德国再次向乌克兰交付IRIS-T防空系统。

（德国之声中文网）美国国务卿布林肯周五（5月24日）表示：“美国今天宣布向乌克兰提供新一批武器和装备，帮助勇敢的乌克兰人民保卫自己的家园。” 此批军援包括乌克兰急需的弹药、火箭弹、地雷和炮弹。

布林肯补充说，这笔价值2.75亿美元的军援是为“帮助乌克兰抵御俄罗斯在哈尔科夫附近发动的进攻”。

经过数月的拉锯战，美国国会今年4月批准总额610亿美元的援助计划，用于支持近月来因弹药短缺和士兵不足而处于防守态势的乌克兰军队。此后，美国总统拜登已下令向乌克兰提供五批军援。

布林肯表示，前几批援助已经运抵前线，“我们将尽快输送这一批新援助。”

被轰炸过后的哈尔科夫（图片由当地军方提供） 图像来源: Kharkiv Military Administration/Anadolu/picture alliance

5月10日，俄罗斯军队在乌克兰东北部的哈尔科夫地区发动地面攻势。据莫斯科称，最近他们在战况激烈的沃夫昌斯克（Wowtschansk）进一步推进，并试图夺取该市。本周五，乌克兰军方宣布，他们已在哈尔科夫地区阻止俄罗斯军队，并正实施反攻。

当地州长西涅古博夫(Oleh Synegubow)称，战斗已导致该地区超过11000人被迫离开家园。据当局称，俄罗斯周四对哈尔科夫市的袭击造成七人丧生。

德国向乌克兰交付Iris-T导防空系统

与此同时，德国国防部长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）周五表示，“德国再次向乌克兰交付了由IRIS-T SLM防空系统和IRIS-T SLS防空系统组成的联合火力单元”。德国国防部发言人对法新社证实，这套火力单元已在周五运抵乌克兰。

资料照片：IRIS-T SLM防空系统 图像来源: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

皮斯托里乌斯称，这是“直接由德国工业生产的高度现代化和久经考验的中短程防空系统”，结合最近交付的爱国者系统，德国正“加强乌克兰的防空力量，对抗俄罗斯违反国际法的野蛮侵略战争”。

近月来，俄罗斯加大对乌克兰的空袭力度。乌克兰总统泽连斯基多次抱怨其防空武器短缺。

在周五交付新一批防空系统前，德国政府已经向乌克兰提供了三套IRIS-T SLM和一套IRIS-T SLS防空系统，以及两套爱国者防空系统。

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（法新社）

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