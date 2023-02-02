美国扩大在亚太地区的军事部署

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目前，美国的军事部署从日本延伸到所罗门群岛，旨在台湾和中国发生任何冲突时保障后勤支持。这些举动引起中国和朝鲜不满。看看美国在亚太地区做了哪些安排。
美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。
在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。
美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。
2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。
美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。
美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。
美国与菲律宾达成了一项协议，菲方将增加四个军事基地供美军使用，有效地为华盛顿提供了加强应对对中国威慑的新阵地。
鉴于俄乌战争带来的危机，北约秘书长认为，今天在欧洲发生的，明天可能在东亚发生。他说，虽然"中国不是我们的敌人，但是我们必须懂得这一挑战的规模"。
迄今为止，尽管俄罗斯似乎在努力把习近平“逼上梁山”，但后者依然没有在军事上全力支持俄罗斯。但是，目前发生的一切并不利于习近平解决台湾问题的计划。这样，世界就有理由担心，习近平是否会自己主动“走上梁山”，联合普京。
台湾在最先进的芯片研发和生产领域全球领先。专家们认为，这是台湾抗衡大陆的战略王牌，不会很快失效。
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