美国或给更多中国官媒贴标“外国使团”

（德国之声中文网）路透社日前援引知情人士报道称，新名单预计将包括中国大陆最大的国有电视台--中央电视台(CCTV)和第二大国有新闻机构--中国新闻社(China News Service)。而根据华尔街日报在6月5日的报道中同样援引知情人士的报道，新的名单中除了上述两家中国官媒以外，还包括《人民日报》、《环球时报》和香港凤凰卫视控股有限公司。

今年2月，美国国务院已经认定了一批中国官媒为"外国使团"，包括包括中国国家通讯社新华社、前身为中国央视国际频道的中国环球电视网(CGTN)、中国政府面向全世界的电台－中国国际广播电台、《中国日报》发行公司和《人民日报》海外版的美国总代理海天发展公司。

这是当时美国官员在指称这些媒体为北京"宣传新闻机构"后的实际行动。今年3月，华盛顿要求上述5大机构在美工作的记者人数从160人削减至100人。其背景是中美双方因《华尔街日报》今年年初新冠疫情在中国爆发时刊登了一篇题为"中国是真正的亚洲病夫"的文章，引发了两国之前相互限制对方媒体机构经营活动而不断升级的冲突。

同时，随着总统大选年到来，美国政界越来越担心外国媒体对公众舆论的影响。美国官员忧虑，为官媒工作的中国记者受到北京的直接控制，并在美国工作时执行中国政府指派的任务。

"外国使团"身份带来的后果

根据美国国务院的规定，被认定为外国使团后，这些媒体机构必须注册其在美国拥有或租用的房地产位置，租赁或购买新的房地产时必须获得许可。此外，不论是不是美国公民，它们都必须披露在美国工作的雇员身份。这些规定与美国对外国使馆的规定相同，但不代表这些新闻媒体有任何外交地位。

当时，一位匿名的美国国务院官员曾向媒体表示:"这个名称不会限制中国媒体在美国的新闻工作......毫无疑问，这5个实体都是（中国）党国宣传新闻机构的一部分，直接从受命于最高层。"但他补充说："我们都知道这些人永远都是被国家控制的，但是随着时间发展，这种控制变得越来越严密，而且攻击性也越来越强。"

"双标"舆论战

实际上，最近美国各地因黑人弗洛伊德之死而爆发的大规模暴力示威事件和部分民众的打砸抢行为已经为中国官媒提供了恰当的攻击目标。"双标"是中国官媒报道中批评美国当局最常用的词汇。为此，《中国日报》6月初发表了"美国，请你停止双标"的文章。《环球时报》也报道称："美网友怒怼特朗普'双标'：让别国领导人'别杀示威者'，对美国示威者却说'抢劫就开枪'？！"中央电视台也在美国抗议活动高涨之时发表了包括以"美抗议活动升级被武力威胁 美式双标遭网民谴责"的文章。

与此同时，在包括推特在内的中国审查机构禁止国内用户登录访问的社交媒体平台上，中国官媒也开启了炮轰美国当局的模式。新华社在6月4日这一天在旗下名为"New China中文"的推特账户上发表了一张照片，里面可以看到卡通化的黄之锋、黎智英和蔡英文坐在沙发上，看电视里的美国多地骚乱愈演愈烈，头戴口罩，上面画着静音的标志。图片的标题为"噤声？！"，暗示这三位平日为民主和示威及言论自由频频发声的公众人物在如今美国各地骚乱的事情上不愿表态。

另外，新华社在推特开设的这个"即严肃、又轻松"，"为你梳理中国发展，也为你关注世界动态"的帐号6月5日最新的发帖也直指美国政府，用网络卡通视频的方式展现了一只身穿美国旗颜色的鹰对着一个手拿"国家安全立法"公文包的熊猫喊出"阻止他"的口号。动画的标题用繁体港式中文写道：我屋企裝防盜門，關你乜事？

中国另一官媒《解放军报》6月4日也发表题为"双标成瘾的美国正在品尝自酿的苦果 "的文章称，面对已持续一周多的骚乱，一些美国政客呼吁各州采取强硬行动，将暴力抗议活动定义为"国内恐怖行为"。该文甚至声称，在不能平息骚乱和暴力冲突的州，将动用军队。作者随后评论道："同样是暴力活动，发生在美国就是'恐怖行为'，发生在中国香港就是'美丽的风景线'，是人权和自由问题；发生在美国就要'采取强硬行动'，甚至不惜动用军队，威胁'敢抢劫就开枪'，发生在中国香港，警察依法执法就是'武力镇压'。"在报道评论中体现这一观点的中国官媒，比比皆是。

美国给的"机会"

《环球时报》总编胡锡进在"六四"天安门运动31周年纪念日到来之际更是在推特上用英语表态称："美国以独特的方式纪念天安门事件。美国军队正被派往城市，警察正在开火。美国正在证明中国在1989年恢复秩序的重要性。但在那个时候，中国秩序所遭到的破坏比现在的美国要糟糕得多"。

目前没有任何迹象显示华盛顿扩大定义中国官媒驻美机构为"外国使团"的计划是否与中国官媒对美国近期骚乱事件的报道和评论有直接关系。在冷战期间，大多数在美国运营的苏联媒体组织都被归类为外国使团。社交媒体平台脸书于6月4日宣布，将给境外由政府控制的媒体账号统一贴上"外国官方媒体"的标签。