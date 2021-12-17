 美国或将AI公司商汤科技列入黑名单 | 经济纵横 | DW | 10.12.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

美国或将AI公司商汤科技列入黑名单

据媒体报道，美国正收紧对中国科技企业的监管，或将把中国AI巨头商汤科技列入黑名单；与此同时，美国官员正考虑国防部做出的提案，防堵中国芯片制造商中芯国际购买美国关键技术。

Symbolbild I Gesichtserkennung I China

中国商汤科技的人脸识别技术可被用于视频监控系统中

（德国之声中文网）英国《金融时报》周四引述三名消息人士称，美国财政部将于周五将专长人脸识别技术的中国AI巨头商汤科技（SenseTime）列入"中国军工复合体企业"黑名单。

消息人士指出，这一行动将是美国为纪念12月10日"国际人权日"而对多个国家实施的一系列制裁措施的一部分。华盛顿认为商汤科技协助了在新疆对维吾尔族穆斯林的人权侵犯行为。本周三，基于强迫劳动疑虑，美国众议院通过全面禁止新疆产品的法案。

《金融时报》报道称，美国总统拜登六月签署了一项行政命令，禁止美国人士投资黑名单上的公司。而如今美国财政部的这一举措可能使商汤科技在香港首次公开募股的计划复杂化。该公司预定本月下旬在香港上市，本周五将为首次公开发行（IPO）定价，预计将筹集7.67亿美元。

SMIC | chinesischer Halbleiterhersteller

美国正考虑禁止向中芯国际出口关键商品

美国考虑禁止中芯采购关键设备

美国《华尔街日报》则引述消息人士报道，美国官员计划在本月讨论国防部的一项提议，以填补中国芯片制造公司中芯国际（SMIC）能购买美国关键技术的这一监管漏洞。截至目前为止，虽然中芯国际被美国商务部列入"实体清单"，但仍能继续从美国采购工具来制造芯片。所谓的"实体清单"是美国商务部的贸易黑名单，美国企业必须申请特别许可才能将商品出售给清单上的公司

知情人士还表示，美国官员还考虑在未来几个月内将更多中国科技公司加入商务部的实体清单以及财政部的投资黑名单。而虽然一些机构的官员正推动对中国采取更严厉的态度，但部分商务部官员仍反对其中的一些计划，认为这会对美国公司造成伤害。

《华尔街日报》指出，对商汤和中芯国际的关注表明，在国会两党的呼吁下，拜登政府收紧对中国科技企业监管的势头越来越强，这是争夺全球主导地位的一部分。

（金融时报、华尔街日报、路透社）

观看视频 01:53

人脸识别技术 是否侵犯隐私?

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究

 

DW.COM

中美成立半导体工作小组 两国关系趋缓?

美国白宫宣布美中高层将举行会晤后，中美两国半导体行业协会也宣布，成立工作组来应对贸易限制问题，以稳定全球半导体产业链。  

以侵犯新疆人权为由 美再列11家中企黑名单

美国商务部此前将其称涉及中国侵害穆斯林少数民族的20家实体单位列入黑名单，包括中国公安局和一搬企业，像是视频监控公司海康威视 ，以及面部识别技术的领导者商汤科技和旷视科技。现在又有了新一波制裁名单。  

再度出手 美国“拉黑”中芯等60家中企

美国周五证实，已将包括中芯国际、大疆在内的60家中国公司加入贸易黑名单，理由是这些企业存在“违反美国国家安全或外交政策利益”的行动。中方则回应称，美国应该选择对话，而非实施单边制裁。  

相关内容

July 1, 2021, London, England, United Kingdom: Pro-Uyghur protesters stage a demonstration outside Embassy of China in London. London United Kingdom - ZUMAs262 20210701_zip_s262_015 Copyright: xTayfunxSalcix

以人权与国安为由 美再制裁中企与研究机构 17.12.2021

美国政府17日对9间中国公司进行新一波的投资与出口限制，指控他们协助中国政府压迫维吾尔人或帮助中国解放军。此外，美国参议院同日通过了防止维吾尔强迫劳动的法案。

President Joe Biden answers questions from members of the media after delivering closing remarks to the virtual Summit for Democracy, in the South Court Auditorium on the White House campus, Friday, Dec. 10, 2021, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

美国制裁新疆官员 商汤科技列黑名单 11.12.2021

美国对中国、朝鲜和缅甸等国涉侵犯人权的个人和实体祭出新制裁。中国AI巨头商汤科技被列入制裁清单，榜上有名的还包括两名被指侵犯人权的新疆官员。

U.S. Secretary of Commerce Gina M. Raimondo speaks during an event about high speed internet at the White House on Thursday, June 3, 2021 in Washington, D.C. Credit: Alex Edelman / Pool via CNP/MediaPunch

美国商务部更新实体清单：军事医学院榜上有名 16.12.2021

美国商务部以监控新疆少数民族以及对国家安全构成威胁为理由，将中国军事医学科学院的研究所以及多个科技公司更新进"实体清单"。

广告

核电能否充当气候救星？

核电到底是不是能够化解气候危机的清洁能源？核能的风险以及成本究竟有多少？在欧洲，人们为这些问题争论不休。在中国，全新的钍熔盐反应堆已经开始测试。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  