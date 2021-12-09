美国或将AI公司商汤科技列入黑名单

（德国之声中文网）英国《金融时报》周四引述三名消息人士称，美国财政部将于周五将专长人脸识别技术的中国AI巨头商汤科技（SenseTime）列入"中国军工复合体企业"黑名单。

消息人士指出，这一行动将是美国为纪念12月10日"国际人权日"而对多个国家实施的一系列制裁措施的一部分。华盛顿认为商汤科技协助了在新疆对维吾尔族穆斯林的人权侵犯行为。本周三，基于强迫劳动疑虑，美国众议院通过全面禁止新疆产品的法案。

《金融时报》报道称，美国总统拜登六月签署了一项行政命令，禁止美国人士投资黑名单上的公司。而如今美国财政部的这一举措可能使商汤科技在香港首次公开募股的计划复杂化。该公司预定本月下旬在香港上市，本周五将为首次公开发行（IPO）定价，预计将筹集7.67亿美元。

美国正考虑禁止向中芯国际出口关键商品

美国考虑禁止中芯采购关键设备

美国《华尔街日报》则引述消息人士报道，美国官员计划在本月讨论国防部的一项提议，以填补中国芯片制造公司中芯国际（SMIC）能购买美国关键技术的这一监管漏洞。截至目前为止，虽然中芯国际被美国商务部列入"实体清单"，但仍能继续从美国采购工具来制造芯片。所谓的"实体清单"是美国商务部的贸易黑名单，美国企业必须申请特别许可才能将商品出售给清单上的公司

知情人士还表示，美国官员还考虑在未来几个月内将更多中国科技公司加入商务部的实体清单以及财政部的投资黑名单。而虽然一些机构的官员正推动对中国采取更严厉的态度，但部分商务部官员仍反对其中的一些计划，认为这会对美国公司造成伤害。

《华尔街日报》指出，对商汤和中芯国际的关注表明，在国会两党的呼吁下，拜登政府收紧对中国科技企业监管的势头越来越强，这是争夺全球主导地位的一部分。

（金融时报、华尔街日报、路透社）

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