美国或将超车中国 成德国最大贸易伙伴

（德国之声中文网）在不久之后，中国很有可能就会把「德国最重要贸易伙伴」的身份拱手让给美国。 路透社根据联邦统计局数据得出：去年德国与中国的货物交易（出口和进口合计）总额约为2530亿欧元。 这意味着中国第八年蝉联德国第一大贸易伙伴地位，但仅领先于美国几亿欧元。 就在上一年，中美之间与德国的贸易总额差距仍高达约500亿欧元。

德国工商大会（DIHK）外贸负责人特雷尔（Volker Treier）表示：「若按照这样的贸易发展，最迟到2025年，美国将取代中国成为德国最重要的贸易伙伴。」他补充：「目前没有迹象表明中国对德国产品的需求会大幅增加。」

美国之所以急起直追中国，主要是因为德国对其出口持续增长。 去年，价值近1580亿欧元的德国商品横跨大西洋抵达美国，增长了1.1%。 而德国整体出口总额比2022年下降了1.4%，使得销往美国货物在德国出口额的占比增加了百分之十。

中对德、德对中出口皆减少

另一方面，德国工商大会的特雷尔称，德国向中国的交货量减少了近9%，仅970亿欧元，尤其明显受影响的是汽车和化工产品。 目前，中国在生产电动汽车方面取得了越来越大的成功，与德国汽车制造商的竞争也日趋激烈。 而德国去年从中国的进口商品额为1560亿欧元，下降了近五分之一，对中国的机械、数据处理设备以及电子、光学产品的需求尤其减少。

自2015年以来，美国一直是德国最重要的出口市场，德国在美国进行了大量的直接投资。 特雷尔表示：「美国经济目前的表现明显好于德国许多其他重要市场，如欧盟国家。」他补充，「归根结底，德国的出口也受益于美国经济的实力和吸引力」

如果特朗普再度当选 世界会变成什么样？

若特朗普回归将有何影响？

德国政府正努力减少在经济方面依赖中国，这也是从严重依赖俄罗斯天然气供应导致能源危机后吸取的教训。 然而，美国若成为最重要贸易伙伴并不代表没有风险——特别是特朗普可能在2025年再次入主白宫。 德国批发、外贸和服务协会（BGA）主席詹杜拉（Dirk Jandura）最近表示：「特朗普很可能延续他之前的『美国优先』(America First）政策。因此，他或许会再次将欧盟视为中国以外的最大对手。」

尽管如此，德国工商大会仍致力于改善贸易和投资关系，并建议应该继续保留例如有助于美欧之间对话的的贸易和技术理事会（TTC）。 特雷尔表示：「德国特别希望共同设计数字和绿色转型所需的未来技术标准」。 通过更加密切的合作，（德美）双方可以防止新的贸易壁垒的出现，同时考虑降低现有关税以及创造全面和更好的市场准入。

（路透社）

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