 美国成比特币挖矿最大国 | 经济纵横 | DW | 14.10.2021

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经济纵横

美国成比特币挖矿最大国

中国在今年6月禁止开采和交易比特币之后，全球挖矿活动骤然下降了近4成。但目前这一降幅已被抵消，美国成了挖矿的最大国。

Symbolbild Computerkriminalität Hacker | Lösegeld Bitcoin

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北京强硬对付加密货币行业的政策带来影响：多家网币服务公司周一宣布，中止在华业务。与此同时，比特币等加密货币价格继续疯狂波动，对比高点一度下跌达50%。

中国人民银行网站9月24日发文称，比特币等虚拟货币不具与法定货币等同的法律地位，相关业务活动都属于非法金融活动，“一律严格禁止，坚决依法取缔”。此文一出，多种网币应声跌价。与此同时，中国开发本国网币的道路畅通。

（德国之声中文网）根据剑桥大学另类金融中心周三（10月13日）公布的一份研究报告，美国目前已取代中国成为世界上最大的比特币开采国。数据显示，今年5月至8月底，美国在4个月内挖矿活动量翻了一倍多，占全球挖矿份额的35.4%。

排在美国之后的是哈萨克斯坦，份额为18.1%，俄罗斯位居第三，占有11%的份额。接下来是加拿大（9.6%）、爱尔兰（4.7%）以及马来西亚（4.6%）。德国排在第7位（4.5%）。

今年6月，中国政府为规避使用加密货币进行洗钱的风险，下令国内禁止比特币挖矿以及交易。

开采比特币需要性能强大的电脑，进行大量复杂的计算，耗电量极大。根据"剑桥大学比特币耗电指数报告"，比特币挖矿的耗电占全球发电总量的0.45%，相当于菲律宾一个国家生产电力的总和。

禁止之后的反弹

剑桥大学另类金融中心的劳赫斯（Michel Rauchs ）告诉法新社，中国禁止挖矿后，全球比特币采矿活动瞬间缩减了三分之一以上，但之后反弹。

他说，"开始下降幅度为38%，7、8两月，出现20%的反弹，显示中国挖矿设备移到了海外。"到了10月初，6月份的降幅已几乎全部抵消。

至于美国开采比特币的优越条件，Fintech数据分析师对美国电视台CNBC表示，美国拥有采矿的多项条件，尤其重要的是，美国的能源价格全球范围内比较相对很低，不仅如此，美国再生能源的利用率也很高，"这对矿工具有很大的吸引力。"

上周三（10月6日），有媒体爆出金融大亨索罗斯数月来也在进行比特币交易后，比特币价格急速上升到55000美元。不过在此前一天，比特币价格已回升到了5万美元。本周四(10月14日)比特币交易价再升至57 600美元。

比特币的价格在2021年年初创新高反跌后 如今再次冲击历史新高

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(综合报道)

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