美国情报泄密:西方特种部队可能已进乌克兰

（德国之声中文网）这两家英国媒体在报道中也指出，疑似泄密情报并未明确交待西方特种部队的具体部署位置以及具体任务。

根据这份标记日期为3月23日的文件，在乌克兰的西方特种部队分别来自英国、拉脱维亚、法国、美国、荷兰，人数分别为50人、17人、15人、14人、1人。

如果这些信息属实，就证实了一年多来外界始终在猜测的一件事：西方国家很可能已经派遣现役军人进入乌克兰。

尽管这批特种部队的人数不满百人，但是如果运用得当，特种部队可以在战场上发挥巨大的作用。不过，这也有可能给莫斯科以把柄。后者近期一直表示，俄军不仅仅在对抗乌克兰，也在对抗整个北约。

英国国防部并未给出任何有关特种部队的任务细节，也不愿对上述消息进行置评。在4月11日，国防部曾经通过推特笼统地表示，这些所谓的泄密文件包含有"严重的不准确"，呼吁公众不要"轻信"，因为这有可能导致虚假信息传播。

根据《纽约时报》的一则报道，最初流传在互联网上的这批"泄密文件"，确实包含有不少原始文档翻拍上传的副本，但是不久后就出现了篡改后的版本以致真假难辨。

美国国防部长奥斯汀(Lloyd Austin)对外界表示，司法部已经开始刑事调查。他决心找到泄密来源："我们将继续调查并翻开每一块石头，直到我们找到源头和并确定它的严重程度。"

泄密文件疑似来自基层

另据美国《华盛顿邮报》报道，这批疑似泄密情报文件来自美国军界的一名基层人员。该报调查称，这批文件最初流传于一个由20多名美国年轻男性组成的军迷团体，其中有一网名为OG的人声称知道政府对普通人隐瞒秘密，并从他在"军事基地的工作中"带回了一些文件。

该军迷团体主要在网络游戏玩家常用的Discord平台上进行交流。最初，OG只是向同伴们转述这些情报，后来他开始直接上传数百张文件翻拍图像。在过去一个星期中，这些文件不断地引发全球舆论风波。

《华盛顿邮报》找到了该军迷组织内的一名未成年成员，并且在其母亲同意后进行了匿名采访并进行了录音。另一名成员也向该报交叉证实了他的叙述内容。他们还表示，OG在该军迷团体内分享这些机密，并非是像斯诺登那样为了自己所认定的公众利益而故意泄密，而只是为了与"线上家庭"成员分享信息。据称，OG现在"完全知道会有什么后果，但不确定应该如何去应对这些问题，因此心烦意乱"。

《华盛顿邮报》引述一些看过这批疑似泄密文件的专家观点指出，总共有数千名与OG年龄相仿的军队以及政府年轻雇员能够接触到此类机密文件。

（BBC、卫报、华盛顿邮报）

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