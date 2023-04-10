美国情报泄密？乌克兰韩国政府称有假

（德国之声中文网）韩国国家安保室第一次长金泰孝4月11日对媒体表示，所谓遭泄露的涉及韩国的美国机密文件，其中大部分信息都系伪造。金泰孝说，当天早些时候，韩美两国的国防部长已经就"泄密门"进行通话，并一致得出了上述认定。他还表示，这是"在美国本土发生的问题，将由美司法部查明真相和幕后推手"，预计相关调查还需要一定时间。

金泰孝是在启程访问美国前对媒体做出这番表述的。他特意强调，"泄密门"不会影响韩美同盟关系的走向。金泰孝还说，此次访美是为了4月底韩国总统尹锡悦访美事宜进行协调，而非为"泄密门"交换意见。

几天前泄露的疑似美国机密文件称，韩国方面已经同意出售弹药，以补充美国因援助乌克兰而形成的弹药缺口，而这也让不少韩国高官担忧美国可能将韩国军火直接转运乌克兰。根据韩国法律，不得向任何正处武装冲突的国家提供军火。

同样质疑美国"泄密门"情报真实性的还有乌克兰政府。泽连斯基总统的顾问波多利亚克(Mykhailo Podolyak)对媒体表示，总统与乌克兰军方的会商形式与所谓"泄密门"文件描述的完全不同。乌克兰国家安全与国防委员会秘书丹尼洛夫(Olexij Danilow)也强调，了解乌军反攻计划的人数"极其有限"，因此所谓"泄密门"涉及乌军反攻方案的说法不具备太高的可信度。丹尼洛夫还认为，假如这些文件真的是机密，那首先应该提高警惕的应当是英美情报机关。

这位乌克兰高阶国防官员还对德广联表示，反攻的方案"将在最后一刻才会确定"，而现在正在酝酿的反攻方案"不止三种"。

美国国家安全委员会发言人科尔比

美国继续找内鬼

目前，美国政府仍在评估"泄密门"可能造成哪些影响。美国国家安全委员会发言人科尔比(John Kirby)对媒体表示，国防部正严肃对待此次事件，已经启动了跨部门的调查。科尔比承认，目前尚不清楚究竟是谁泄密，也不清楚泄密者手中是否还掌握有更多待公开机密。

除了有关俄乌冲突的情报，此次"泄密门"据称还涉及中东、非洲、中国的情报。一些美国政府内部人士担心，这有可能是十年前"维基解密"事件后美国最严重的情报泄露事故。尤其严重的是，这批文件可能揭露了美国情报人员的工作方式以及对俄罗斯情报机关的渗透程度。

这些文件已经在亲俄罗斯的网站上流传了几个星期。俄总统府发言人佩斯科夫则否认俄方参与了此次事件。他揶揄说，俄罗斯总是到处要为各种罪行负责。不过佩斯科夫也强调，俄方对泄露出来的信息"很感兴趣"，正在分析其中有关乌克兰的内容。

（韩联社、德广联等）

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