美国情报机构摊牌：美中关系乃意识形态战争

（德国之声中文网）本周，美国情报机构高层官员突然转向，对中国这个超级大国的认识远远超越市场 、技术和地缘政治。由国家情报局（National Intelligence）局长柯茨（Dan Coats）发布的年度《全球威胁评估报告》（Worldwide Threat assessment report）认为，中国正在着力宣传"极权式资本主义"，用以对抗西方的自由民主，是"冷战"时代的延续。

报告认为，中国领导人将会进一步把极权式资本主义作为中国模式推向世界，作为国家发展道路的一种替代方案，以寻求在大国竞争中的优势地位。这已经威胁到西方的民主、人权和法治。

报告强调"即将到来的意识形态战争"的标志，将会是中国的激进外交政策，以及将国内宣传版本推向国际社会，其中包括传播市场导向的极权国家更具发展优势的观念。

中国政策专家认为，这份报告是美国情报界对于习近平上台以来的外交政策的回应，标志着对中美关系认识的转向。它超越了特朗普把两国关系看作贸易竞争的看法。

中美不止贸易战

中国商业顾问公司安可顾问（APCO Worldwide）主席麦格雷戈（James McGregor）接受法新社采访时说，"这已经超越了经济领域。中国获得了成功，于是就存在一场意识形态的战争，来决定哪种体制更优。"

普林斯顿大学中国问题专家弗里德贝格（Aaron Friedberg）认为，全世界还有很多贫困国家和发展中国家羡慕中国的成功，也在考虑能否效仿中国模式的极权体制。他说，"这是一场意识形态战争，因为中国就是那样认为的。"

弗里德贝格认为，跟毛泽东时代在发展中国家输出革命不同，习近平时代的做法是进攻那些基础薄弱的民主国家，比如非洲和中欧诸国。

在布鲁金斯研究所外交政策研究员查布拉(Tarun Chhabra）看来，中国政府处心积虑地在国际社会攻击美国的基本价值观。他说，西方民主制度的基础是言论自由，这对极权的中共形成了天然的威胁。

中美领导人“亲密接触”的40年过往 尼克松"破冰之旅" 1972年2月，时任美国总统尼克松访问中国，并与毛泽东进行了会晤，标志中美关系正常化的开始。不过，这次见面的时候双方尚未正式建交。

中美领导人“亲密接触”的40年过往 尼克松与周恩来 尼克松访问中国的重头戏当然是会见毛泽东，但是他见到的第一位中国高层领导人是周恩来。这位中国总理在机场迎接尼克松，并一起检阅了三军仪仗队。人们在这张照片上看不到的是，画面之外树立的大型标语：“全世界被压迫人民、被压迫民族联合起来！”

中美领导人“亲密接触”的40年过往 有许多东西需要学习 红色共产中国与资本主义美国之间，从互不往来到尝试接触，其间分寸把握之艰难肯定远超出学习使用筷子。毕竟，仅仅20年前，双方还在朝鲜进行了一场激烈残酷的战争。

中美领导人“亲密接触”的40年过往 改革者？独裁者？ 1979年，时任副总理的邓小平出访美国，在华盛顿会见了卡特总统，这也是中共建政后首位领导人访美。当时的中国刚开始走出文革时期，邓被称为改革者，但十年之后，他展现独裁手腕，武力镇压六四民运。而卡特在2002年因为对人权事业的贡献而获颁诺贝尔和平奖。

中美领导人“亲密接触”的40年过往 政治明星的陨落 六四枪声响起，中美关系也随即进入冰期，与此同时，改革派领军人物赵紫阳的政治生命也宣告结束，并从公众视线中消失，软禁至死。图中为赵紫阳在1984年1月11日会见前来访问的老布什。当时后者还只是里根总统的副手，直到1989年1月才当选总统。

中美领导人“亲密接触”的40年过往 六四之后的“冰期” 赵紫阳下台之后，原任上海市委书记的江泽民得到邓小平及中共党内保守阵营的支持，成为中共总书记。中美关系一度进入低谷。两国领导人直到1997年11月才进行了第一次正式峰会，图为江泽民和克林顿在峰会之后的新闻发布会上。

中美领导人“亲密接触”的40年过往 “爱出风头”的江泽民 江泽民是中共领导人中少有的“活跃派”，在媒体面前屡有意外“表现”，比如唱歌、秀外文等，但得到的反响却是褒贬不一。图中是2002年江泽民访问小布什总统家乡德克萨斯州的农场。

中美领导人“亲密接触”的40年过往 胡锦涛：Who is Hu? 江泽民2002年交出权力之后，胡锦涛成为其接班人，小布什也迎来了新的“北京客人”。与江的”活跃”不同，胡锦涛作风低调，给人印象严谨刻板。难怪他上台之后，国际媒体纷纷提问“Who is Hu?”

中美领导人“亲密接触”的40年过往 美中关系进入“奥巴马时代” 2009年1月，奥巴马当选美国总统，胡锦涛立即致电祝贺，当年11月奥巴马便访问中国，凸现美中关系的重要性。两年之后的2011年1月，胡锦涛访问美国，由于此前一年接连发生天安舰事件和延坪岛炮击，朝鲜半岛问题成为焦点。

中美领导人“亲密接触”的40年过往 中美领导人的“第一夫人们” 美国的“第一夫人”经常出现在各种政治场合，为丈夫造势助阵，米歇尔·奥巴马也不例外，而除江青以外，中共领导人的夫人们一般除了随同出访之外很少出现在公众舆论视线之内。

中美领导人“亲密接触”的40年过往 才艺“大比拼” 2014年3月，时任美国第一夫人米歇尔·奥巴马应时任中国国家主席习近平夫人彭丽媛邀请对北京、西安、成都等城市进行访问。这既是米歇尔首次访华，也是美国第一夫人历史上第一次单独正式访华。坊间传闻说彭丽媛不但指导米歇尔写书法，二人还切磋了中国声乐的民族唱法。

中美领导人“亲密接触”的40年过往 习奥首次在京推杯换盏 2014年11月10日，时任美国总统的奥巴马对华进行国事访问。奥巴马和习近平二人夜游中南海，并在瀛台进行了一次中式“庄园峰会”，两人一边散步一边交谈。奥巴马抵达北京首日就宣布，将延长中国学生和商务旅游签证的有效期，中国外交部随后也宣布了对美国公民的同等签证安排。

中美领导人“亲密接触”的40年过往 散步宾夕法尼亚大道 瀛台小聚一年后，2015年9月，习近平对美国进行国事访问。在华盛顿停留期间，身着西装不系领带的习近平同奥巴尔经宾夕法尼亚大道，散步前往布莱尔国宾馆。奥巴马在那里安排了一场小范围晚宴。美中领导人之间增添了很多非正式对话模式。

中美领导人“亲密接触”的40年过往 “冬季白宫”迎来“红二代”领导人 2017年4月，被称为“冬季白宫”的位于佛罗里达州的海湖庄园（Mar-a-Lago）迎来习近平作为宾客。

中美领导人“亲密接触”的40年过往 庄园晚宴 特朗普携夫人和女儿在海湖庄园设宴款待了习近平夫妇，烛光晚宴给这次庄园会面也带上些许浪漫味道。

中美领导人“亲密接触”的40年过往 同游故宫 2017年11月8日，特朗普抵达北京，开始他的首次中国之旅。刚下飞机，他就携夫人一同游故宫，陪同游览的中国一把手习近平和夫人彭丽媛。



"毛泽东本人也从来没有梦想过"

查布拉举了两个例子来说明这种意识形态战争的局势：一是正在中国新疆发生的将百万穆斯林集中关押，试图消灭他们的自我认同；二是北京无所不在的数码监控以及社会信用评估体系，社会控制达到了"毛泽东本人也从来没有梦想过"的严厉程度。

过去五年以来，习近平决定在全球扩大中国影响力，中美关系持续恶化。

弗里德贝格说，美国情报界对中美关系的新立场也是给特朗普总统传话。特朗普在谈话中很少提到自由民主价值，也避免将中美两国关系视为治理模式的根本冲突。"这是情报官员们对于现实政治冲突的解读，跟政府高层的想法显然不同。"弗里德贝格说。

张平/任琛（法新社）