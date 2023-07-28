 美国情报总监报告：中国很可能向俄国提供了军事技术 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.07.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美国情报总监报告：中国很可能向俄国提供了军事技术

中国如果向俄罗斯提供武器将要承担后果，美国国务卿布林肯和欧盟最高外交官员博雷利都曾对此发过"狠话"。一份美国情报单位的报告显示，北京可能绕过制裁向莫斯科提供了军事技术。

美国国家情报总监海因斯

美国国家情报总监海因斯

（德国之声中文网）据路透社消息，美国情报机构周四（7月27日）发布的一份报告称，俄乌战争爆发后，中国曾绕过西方制裁向俄罗斯提供援助，并很可能输送了军事技术，其中包括军民两用物资。但报告指出，并不清楚中国是否有意违反监督指令。

一直以来，中国政府高层不断重申，没有、也不会向处在战争当中的俄罗斯提供军火。

今年2月以来，美国官员不断警告称，他們掌握到的情報表明，中國正在考慮向俄羅斯提供致命性援助。布林肯国务卿今年2月底也強調，如果中國提供俄羅斯致命武器，美國會以懲罰中國相關企業及個人作為回應，讓北京付出經濟代價。

欧盟安全与外交最高官员博雷利（Josep Borrell）也曾表态，如果中国真的向俄罗斯提供致命武器，"对于我们来说就是跨越了红线"。

周四的这份报告由美国国家情报总监办公室（ODNI）发布。美国国家情报总监协调该国17个情报机构，负责全美国安和情报议题，并直接咨询总统以及国家安全委员会。报告写到，虽然西方祭出对战争发动一方俄罗斯的制裁，规定了禁止出口物资的范围，但其中有一些仍然被俄罗斯用在乌克兰战场。

"海关文件显示，中国国有军工企业向俄罗斯军工企业提供了导航系统、干扰技术以及部分用于战斗机的部件。"

西方对俄制裁真的有效吗？

根据美国国家情报总监办公室的研判，中俄两国扩大了以人民币结算的双边外贸，增加了国内支付系统的使用率，并以这种方式绕过西方的监督。这份报告提到，中国对俄罗斯石油和天然气的进口量在增加。

路透社指出，美国国家情报总监办公室的这份报告大量参考了媒体报道。报告承认，"因缺乏详实资讯，美情报系统尚无法做出判断，北京是否有意规避美国政府推出的外贸监控程序，其中包括问询和调查。"

（路透社等）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

An employee walks through a clean room of German semiconductor manufacturer Infineon in Regensburg, southern Germany, on Tuesday, Jan. 29, 2013. Infineon Technologies AG, headquarter in Neubiberg near Munich, offers semiconductors and systems for automotive, industrial, and multimarket sectors, as well as chipcard and security products. (AP Photo/Matthias Schrader)

涉向中俄轉移敏感科技 法晶片公司高管被查 28.07.2023

2名中國人和2名法國人遭法國政府調查，涉嫌向中國和俄國出口法國半導體企業的敏感科技，且規避禁運制裁與出口管制。案件核心的法國半導體公司專精於先進的高階晶片技術，具有軍事用途。

May 28, 2021, Bamako, Bamako District, Mali: Around 200 to 300 people mobilized this Friday afternoon in the Place de l'Independance in Bamako, during a demonstration in support of the Malian Armed Forces (FAMa) and in favor of cooperation between Mali and Russia at the expense of current French policy and the Barkhane force. This demonstration comes four days after Assimi Goita, vice-president of the transition, decided to arrest President Bah N'Daw and Prime Minister Moctar Ouane in order to remove them from office. The latter finally announced their resignation early Wednesday afternoon, May 26, during the visit of an ECOWAS delegation. (Credit Image: © Nicolas Remene/Le Pictorium Agency via ZUMA Press

俄非峰会登场 俄罗斯将成粮食救星？ 27.07.2023

第二届俄罗斯-非洲峰会本周四、五于圣彼得堡登场，预计会议将聚焦对非洲国家的粮食和军火供应等议题。外界认为，克里姆林宫或许将利用向非洲提供粮食来塑造「救星」的形象。

Hong Kong Chief Executive John Lee speaks during the reception for the 26th anniversary of the establishment of the Hong Kong Special Administrative Region, at the Hong Kong Convention and Exhibition Centre, in Hong Kong, China July 1, 2023. Information Services Department/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY NO RESALES. NO ARCHIVES

美媒：港首李家超受美制裁 被拒参加APEC 28.07.2023

《华盛顿邮报》引述不具名官员称，因制裁原因，美国拒绝香港特首李家超出席11月旧金山APEC会议。中国外交部回应称，制裁乃"非法无理"，美方应立即解除。

广告

评论分析

乱象让外界继续猜谜：秦刚人在何处？为何被免职？内斗和叛国的传言有几分可信？绯闻和政治有何纠缠？外交走势是否会因为王毅“回锅”更加战狼？

长平观察：从秦刚事件中，你了解到什么，学到了什么？

秦刚事件疑问重重，中国外交走势是否会因为王毅“回锅”变得更加战狼？时评作家长平认为，外界的种种传言夸大了中国外交部及其部长的作用。