美国情报总监报告：中国很可能向俄国提供了军事技术

（德国之声中文网）据路透社消息，美国情报机构周四（7月27日）发布的一份报告称，俄乌战争爆发后，中国曾绕过西方制裁向俄罗斯提供援助，并很可能输送了军事技术，其中包括军民两用物资。但报告指出，并不清楚中国是否有意违反监督指令。

一直以来，中国政府高层不断重申，没有、也不会向处在战争当中的俄罗斯提供军火。

今年2月以来，美国官员不断警告称，他們掌握到的情報表明，中國正在考慮向俄羅斯提供致命性援助。布林肯国务卿今年2月底也強調，如果中國提供俄羅斯致命武器，美國會以懲罰中國相關企業及個人作為回應，讓北京付出經濟代價。

欧盟安全与外交最高官员博雷利（Josep Borrell）也曾表态，如果中国真的向俄罗斯提供致命武器，"对于我们来说就是跨越了红线"。

周四的这份报告由美国国家情报总监办公室（ODNI）发布。美国国家情报总监协调该国17个情报机构，负责全美国安和情报议题，并直接咨询总统以及国家安全委员会。报告写到，虽然西方祭出对战争发动一方俄罗斯的制裁，规定了禁止出口物资的范围，但其中有一些仍然被俄罗斯用在乌克兰战场。

"海关文件显示，中国国有军工企业向俄罗斯军工企业提供了导航系统、干扰技术以及部分用于战斗机的部件。"

西方对俄制裁真的有效吗？

根据美国国家情报总监办公室的研判，中俄两国扩大了以人民币结算的双边外贸，增加了国内支付系统的使用率，并以这种方式绕过西方的监督。这份报告提到，中国对俄罗斯石油和天然气的进口量在增加。

路透社指出，美国国家情报总监办公室的这份报告大量参考了媒体报道。报告承认，"因缺乏详实资讯，美情报系统尚无法做出判断，北京是否有意规避美国政府推出的外贸监控程序，其中包括问询和调查。"

（路透社等）

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