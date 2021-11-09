 美国悬赏1000万捉拿“黑暗面”头目 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.11.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

新闻广角

美国悬赏1000万捉拿“黑暗面”头目

美国政府悬赏1000万美元，查找犯罪组织“黑暗面”（DarkSide）头目的信息。此外还提供高达500万美元的赏金，保护全球范围内该勒索软件团体的受害者。

Symbolbild Computerkriminalität

（德国之声中文网）美国政府周四（11月5日）宣布，悬赏高达1000万美元，查找臭名昭著的"黑暗面"（DarkSide）黑客组织头目的信息。

这是美国阻止该组织进行网络勒索攻击的最新努力。美国执法部门称，该组织在5月份造成了重大输油管道关闭。

除了1000万，还有500万

除了对该黑客组织头目的悬赏以外，美国政府还提供高达500万美元的赏金，以奖励提供信息帮助在任何国家逮捕或判决"黑暗面"勒索软件事件的参与者。

美国国务院发表声明说："通过提供悬赏金，美国表明其保护世界各地勒索软件受害者免受网络犯罪分子利用的承诺。"

联邦调查局表示，"黑暗面"总部位于俄罗斯，是5月份导致Colonial Pipeline公司瘫痪的勒索软件攻击的幕后黑手。

这次营运瘫痪造成了长达数天的停工，导致美国部分地区的汽油价格上涨和燃料短缺。

Colonial Pipeline公司将燃料从得州海湾输送到人口众多的东海岸

Colonial Pipeline公司将燃料从得州海湾输送到人口众多的东海岸

网络犯罪呈上升趋势

Colonial Pipeline公司说，它最终向黑客支付了近500万美元的比特币，才重新获得对其系统的访问。6月，美国司法部补偿了其中大约230万美元。

全球最大肉类加工企业JBS在6月表示，在被名为REvil的俄罗斯黑客组织入侵后，它被迫支付了1100万美元。

本月的新数据显示，美国执法部门仅在2021年上半年就收到了大约5.9亿美元的勒索软件的支付报告。美国财政部报告说，这一数字比2020年全年报告的金额还高出42%。

勒索软件由黑客操作，他们往往通过网络钓鱼或其他方式闯入公司或机构的网络。然后，他们对公司、机构的重要数据进行加密，并要求支付加密货币换回解锁的数字钥匙。

(法新社、路透社)

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

观看视频 04:06

手机病毒不能大意

DW.COM

联邦调查局截获输油管黑客所得赎金   

对美国最大燃油供应商“殖民管道”公司的黑客袭击事件暴露了美国基础设施的脆弱面。不过，现在，付给敲诈者的赎金中至少大半已被追回。    

黑客攻击：勒索七千万美元 波及全球数千企业

黑客对一家美国软件公司实施的网络攻击使全球成千上百家企业受到波及。美国总统拜登已下令FBI进行彻查。有怀疑认为，这一有俄罗斯背景的黑客团伙与俄政府有牵连。  

美国政府将禁止向中国和俄罗斯出口黑客技术 

美国商务部出台新出口管制规定：除非取得许可，不得向中俄等国出口黑客软件和设备。该项规定旨在反对滥用技术侵犯人权或进行其他恶意网络活动，确保美国公司不会助长独裁主义行为。   

相关内容

IT Security Wissenschaftler trainieren im Raum Cyber Range im Cybersicherheitszentrum Athene, wie eingeschleuste Erpresser-Programme (Ransomware) unschädlich gemacht werden können. Der wieder gestiegene Umfang von Cyberangriffen auf Firmen, Behörden und medizinische Einrichtungen zeigen nach Einschätzung von Spezialversicherern den oft nachlässigen Umgang mit Hacking-Gefahren. (zu dpa «Versicherer: Schutz vor Hackerattacken überfordert viele Firmen noch») +++ dpa-Bildfunk +++

刑警国际行动 多名黑客嫌疑人落网  09.11.2021

在一次国际合作行动中，有7名网络犯罪嫌疑人士被捕。其中至少有两人被指通过使用勒索软件（Ransomware），敲诈了50多万欧元。 

An engineer shows devices and explains the technology developed by the Israeli firm Cellebrite's technology on November 9, 2016 in the Israeli city of Petah Tikva. It only takes a few seconds for an employee of Cellebrite's technology, one of the world's leading hacking companies, to take a locked smartphone and pull the data from it. / AFP / JACK GUEZ (Photo credit should read JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

美国政府将禁止向中国和俄罗斯出口黑客技术  21.10.2021

美国商务部出台新出口管制规定：除非取得许可，不得向中俄等国出口黑客软件和设备。该项规定旨在反对滥用技术侵犯人权或进行其他恶意网络活动，确保美国公司不会助长独裁主义行为。 

ARCHIV - ZUR WINTERSESSION 2019 MIT DEM THEMA CYBERSICHERHEIT, STELLEN WIR IHNEN FOLGENDES BILDMATERIAL ZUR VERFUEGUNG - [Symbolic Image / Staged Image] A hacker's computer screen with passwords and users' data, photographed on it on July 7, 2019. (KEYSTONE/str)

民调：中俄两国是美国网络安全最大威胁 11.10.2021

一项最新发布的民调显示，大多数美国人都对美国网络系统遭遇黑客袭击的风险表示担忧，他们认为最大的黑客威胁来自中国和俄罗斯。