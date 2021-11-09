美国悬赏1000万捉拿“黑暗面”头目

（德国之声中文网）美国政府周四（11月5日）宣布，悬赏高达1000万美元，查找臭名昭著的"黑暗面"（DarkSide）黑客组织头目的信息。

这是美国阻止该组织进行网络勒索攻击的最新努力。美国执法部门称，该组织在5月份造成了重大输油管道关闭。

除了1000万，还有500万

除了对该黑客组织头目的悬赏以外，美国政府还提供高达500万美元的赏金，以奖励提供信息帮助在任何国家逮捕或判决"黑暗面"勒索软件事件的参与者。

美国国务院发表声明说："通过提供悬赏金，美国表明其保护世界各地勒索软件受害者免受网络犯罪分子利用的承诺。"

联邦调查局表示，"黑暗面"总部位于俄罗斯，是5月份导致Colonial Pipeline公司瘫痪的勒索软件攻击的幕后黑手。

这次营运瘫痪造成了长达数天的停工，导致美国部分地区的汽油价格上涨和燃料短缺。

Colonial Pipeline公司将燃料从得州海湾输送到人口众多的东海岸

网络犯罪呈上升趋势

Colonial Pipeline公司说，它最终向黑客支付了近500万美元的比特币，才重新获得对其系统的访问。6月，美国司法部补偿了其中大约230万美元。

全球最大肉类加工企业JBS在6月表示，在被名为REvil的俄罗斯黑客组织入侵后，它被迫支付了1100万美元。

本月的新数据显示，美国执法部门仅在2021年上半年就收到了大约5.9亿美元的勒索软件的支付报告。美国财政部报告说，这一数字比2020年全年报告的金额还高出42%。

勒索软件由黑客操作，他们往往通过网络钓鱼或其他方式闯入公司或机构的网络。然后，他们对公司、机构的重要数据进行加密，并要求支付加密货币换回解锁的数字钥匙。

(法新社、路透社)

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