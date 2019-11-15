美国「恢复」向巴西及阿根廷征钢铝税

(德国之声中文网)特朗普在周一(12月2日)的推特中说，关税需要即刻实施是因为「巴西和阿根廷正在大规模的将他们的货币对美元贬值，这样对我们的农民不利。」

然而事实上，情况却正好相反: 巴西和阿根廷正努力让其货币对美元升值。分析人士认为，特朗普决定课税的原因很可能是因为他国内经济受到中美贸易战的冲击。

虽然农民在2020年的美国总统大选仍然是特朗普的关键票仓，但是由于中美贸易战的缘故，中国不再向美国购买大豆，转而从巴西和阿根廷进口。美国农民只能眼睁睁看着他们巴西与阿根廷的同行变得富有。所以，特朗普要对巴西、阿根廷课征钢铝税，对许多美国农民而言就好像是复仇一样。

巴西总统博尔索纳罗在竞选时因强力批评中国的影响力而受到欢迎

巴西总统博尔索纳罗表示，他会致电给特朗普询问他是怎么一回事。他接受媒体采访时说:「我不认为这是复仇...我会打电话给他，那他就不会惩罚我们...我几乎完全确定他会听我们说。」阿根廷的生产部长西卡(Dante Sica)说，特朗普的决定完全没有预警，他也正在寻求与美国官员联络。

特朗普在2018年3月第一次宣布要对巴西和阿根廷课征钢铝税，但是因为他给了这两国几乎是永久豁免权，关税从未真正落实。

美国把巴西推向中国

巴西总统博尔索纳罗(Jair Bolsonaro)在竞选时，因为大胆作风、勇于批评中国，而获得「巴西特朗普」的称号。他当选之后，除了致力于加强与特朗普的关系，另一方面对中国的态度却也稍有收敛、转为实际，因为中国是巴西最大的贸易伙伴。

分析人士认为，特朗普的这个突如其来的举动很可能会伤害到巴西与美国的关系，促使巴西向美国的竞争对手－中国靠拢。

智库Control Risks的区域主任法瓦罗(Thomaz Favaro)说，博尔索纳罗过去在拉近与特朗普关系上所做的努力并没有取得太大成效，反而是中国一直以来对巴西的合作都抱持比较开放的态度。「很明显的中国把自己定位成巴西政府的可靠盟友，尽管政治上是有差异的，而我认为巴西确实收到了这个信号。」法瓦罗说，特朗普突如其来的关税很可能进一步把巴西推向中国的身边。

罗法/李鱼(路透社)