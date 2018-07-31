美国恢复制裁伊朗 11月起扩至原油

（德国之声中文网）自8月7日起，伊朗将不再被允许获得美元。华盛顿还将禁止该国从事黄金及其它贵重金属的交易，特定的原料、金属和工业软件亦在被禁之列。由此形成的经济压力意在迫使德黑兰政权不再介入中东冲突，-尤其是叙利亚、黎巴嫩和加沙地带的冲突。此外，特朗普政府指控伊朗研发可载核弹头的导弹。下一步，从11月起，美方制裁将扩大至原油领域，而这将对伊朗造成极大伤害。

增加施压

伊朗多个城市上周末发生反政府示威游行，对此，华盛顿表示支持。外来制裁压力意在作为民众施压的补充，因本国经济危机，民众对当局的这一压力正迅速形成。华盛顿希望，特朗普单方面废除的核协议的其它签字各方也会参与重新恢复的制裁。在核协议签署前，欧盟也曾对伊朗实施制裁。

欧盟德国表态

美国对伊朗实施新制裁措施后，欧盟仍将致力于让伊朗能继续出口石油。欧盟对外事务部表示，还将努力保持向伊朗开放金融渠道。石油出口是德黑兰的主要外汇来源，在此之前，德国政府已表示会保障德国公司与伊朗的商业往来，德国经济部表示，仍会继续为企业提供出口及投资的保障，并就此与美国进行沟通。

