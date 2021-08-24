 美国恐难定论病毒起源 中国：栽赃报告不可信 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.08.2021

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美国恐难定论病毒起源 中国：栽赃报告不可信

美国总统拜登下令对新冠病毒起源的90天调查在周二（8月24日）到期，但调查结果可能仍需几天时间才能公开。中国外交部发言人汪文斌回应此事称，美国情报机构的所谓溯源报告不可能基于事实真相。

China Wuhan Coronavirus Institute of Virology

美国的情报机构针对新冠病毒是否由中国的实验室泄漏进行了调查。

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（德国之声中文网）美国总统拜登下令对新冠病毒起源进行的90天调查在周二（8月24日）到期。路透社指出，美国情报机构提交的调查报告可能仍无法针对病毒在中国的起源给出答案。

《华盛顿邮报》在美东时间24日晚间引述熟悉此事的两名美国官员指出，拜登已经收到了来自情报机构的报告，但该报告对新冠病毒起源是因为中国的实验室泄漏丶或者自然起源自动物没有定论。

白宫发言人莎琪（Jen Psaki）说，要将调查结果解密公开可能还需几天时间。路透社24日引述三位美国政府官员和第四位熟悉调查情况的人士说，先前中国阻挠了国际专家在中国当地搜集关键资料的努力，因此他们并不期望这次审查会得出确切结论。

不过，一名官员告诉路透社，报告可能点出可进行的其他调查线索，包括对中国提出新的要求，但这可能会在北京与华盛顿的关系处于几十年来的最低点时，进一步加剧双方的紧张。

「溯源需要的是科学，而不是什么情报。由情报机构去搞病毒溯源本身就是反科学的。」中国外交部发言人汪文斌在24日的例行记者会上说，美国情报机构的所谓溯源报告不可能基于事实真相，他称该报告只会一份先有结论丶再来拼凑「证据」的栽赃报告，「根本不可信。」

「如果其中一个主要当事方不愿合作，基本上就不可能进行适当的调查。」布鲁金斯学会高级研究员丶与拜登的国防部副部长卡尔（Colin Kahl）合写《余震》（Aftershocks）一书的作者莱特（Thomas Wright）告诉路透社：「我们需要按照两种可能性都存在的方式进行调查。」

病毒来源仍是一团迷雾

据路透社的统计，新冠肺炎已经在全球造成460万人死亡，但其确切的来源仍然笼罩笼罩在神秘当中。

2019年12月，第一批已知病例出现在中国武汉，美国机构在不久之后开始调查其来源。美国情报机构最初强烈倾向该病毒是起源于自然界的解释。

由世界卫生组织（WHO）领导的一个小组于今年1月和2月在武汉及其周边地区停留了四周，该小组表示，病毒可能是通过另一种动物从蝙蝠传播给人类的。他们在今年3月与中国科学家共同撰写的报告认为，实验室泄漏的理论「极其不可能」。不过，他们的调查并没有让华盛顿满意。

熟悉情报调查的人士告诉路透社，最近几个月来，几乎没有确凿证据表明病毒在野生动物中广泛地自然传播。同时，中国又拒绝让美国研究人员进入武汉的实验室，也拒绝提供官员所需的考察和探访。

世卫总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）说，该组织并没有排除任何假设的可能性。世卫组织将成立一个新的小组，进一步研究新冠病毒起源。

中国嘲笑中国实验室泄露理论，并推动边缘理论称病毒是在2019年从德特里克堡（Fort Detrick）的一个实验室泄露的。

（路透社丶《华盛顿邮报》等）

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