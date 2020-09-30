美国总统首场辩论 特朗普打断拜登73次

(德国之声中文网) 美国总统大选的首场电视辩论于美国时间9月29日晚上登场，全长90分钟。

双方候选人起初看似绅士，但不到3分钟就陷入混乱: 美国现任总统特朗普多次打断民主党候选人拜登，担任辩论会主持人的福斯资深主持人华莱士(Chris Wallace)努力调停却也徒劳无功，拜登终于在18分钟时忍不住斥责特朗普「先生，你能闭嘴吗?」

虽然辩论会照理需要依照答题顺序回答主持人提问，任何一方也不能打断对方发言，但这次特朗普无视这些规定，让辩论会沦为双方互相抨击的场合，特朗普、拜登、主持人的声音交叠在一起。

主持人华莱士不禁多次高声要求双方冷静，接近辩论末尾时，更再次要求特朗普停止打断对手发言。特朗普反指拜登也有打断，华莱士说特朗普打断的次数更多。

最后，根据CBS统计，特朗普总共打断拜登73次。2016年特朗普在首次辩论中打断对手希拉里(Hillary Clinton)的次数仅37次。拜登在辩论中也不甘示弱，批评特朗普是「小丑」、「种族主义者」、「普京的小狗」。

美国电视CNN主播在辩论后评论道，这是「非常恐怖」、「像屎一样的一场秀」。华盛顿邮报、英国广播公司、澳大利亚广播公司等也称这场辩论「混乱」。半岛电视台称特朗普等于是给拜登一份「礼物」。在推特上，辩论主持人华莱士更因未能阻止特朗普打断拜登遭到批评。

CNN电视台在辩论后进行的即时民调显示，60%观众认为拜登占上风，28%人认为特朗普胜出。另一美国媒体CBS电视台的辩论后民调则显示，48%的观众认为拜登胜出，41%认为特朗普表现更优，10%的人表示两人打成平手。

反观立场一向支持特朗普的新闻台Fox News，则在辩论后发表时评称赞特朗普「明显在首次辩论中打败拜登」。

候选人的立场

此次辩论中，两党候选人必须回答的问题包括: 两人过去经历、最高法院大法官、新冠肺炎疫情、种族与示威、经济和大选公正性。以下为双方辩论内容:

1.特朗普所得税: 近日《纽约时报》的新闻批评特朗普缴太少所得税，主持人也就此询问特朗普究竟缴交多少所得税。特朗普坚称自己「缴了上百万税金」，也说自己在就任总统以前就如同世界上所有商人一样依法避税。拜登则抨击特朗普缴的税比医护人员还少。

2.最高法院大法官: 特朗普提名保守派人士巴雷特(Amy Coney Barrett)接任大法官，而美国历史上从未在大选如此接近时提名大法官的案例。拜登批评巴雷特的保守立场，认为应当留到大选后再由新总统提名大法官，但特朗普称既然他担任的是四年而非三年总统，就有责任提名新大法官。

3.新冠疫情: 拜登指责特朗普防疫无力，导致20万人罹病死亡。特朗普说自己应对成功，还能维持经济运作。对于拜登说「除非他(特朗普)变得更聪明，否则还会有更多人死」，特朗普反指拜登在校成绩差，没有资格评论自己是否聪明。

4. 种族与示威: 「黑人的命也是命」示威运动在美国各地掀起浪潮，特朗普被问及是否愿意批评极端白人至上主义者时，技巧性的避开回答，甚至反指这些组织行为不是右翼问题，而是左派需要处理的问题。

5. 大选公正性: 特朗普再度质疑邮寄投票的公正性。拜登则直接面对摄影机，呼吁民众出门投票，说特朗普之所以抨击邮寄投票是因为他「害怕」计算选票。

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