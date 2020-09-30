 美国总统首场辩论 特朗普打断拜登73次 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.09.2020

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时政风云

美国总统首场辩论 特朗普打断拜登73次

这是一场极为混乱的电视辩论: 现任总统特朗普在90分钟内总共打断对手拜登73次之多，跟4年前与希拉里辩论时相比高出一倍以上。拜登用讪笑和嘲讽回应，主持人不得不提高音量要求双方冷静发言。

USA Präsidentschaftswahlen TV Debatte Trump Biden (Morry Gash/Reuters)

(德国之声中文网) 美国总统大选的首场电视辩论于美国时间9月29日晚上登场，全长90分钟。

双方候选人起初看似绅士，但不到3分钟就陷入混乱: 美国现任总统特朗普多次打断民主党候选人拜登，担任辩论会主持人的福斯资深主持人华莱士(Chris Wallace)努力调停却也徒劳无功，拜登终于在18分钟时忍不住斥责特朗普「先生，你能闭嘴吗?」

虽然辩论会照理需要依照答题顺序回答主持人提问，任何一方也不能打断对方发言，但这次特朗普无视这些规定，让辩论会沦为双方互相抨击的场合，特朗普、拜登、主持人的声音交叠在一起。

USA Präsidentschaftswahlen TV Debatte Trump Biden (Jonathan Ernst/Reuters)

主持人华莱士不禁多次高声要求双方冷静，接近辩论末尾时，更再次要求特朗普停止打断对手发言。特朗普反指拜登也有打断，华莱士说特朗普打断的次数更多。

最后，根据CBS统计，特朗普总共打断拜登73次。2016年特朗普在首次辩论中打断对手希拉里(Hillary Clinton)的次数仅37次。拜登在辩论中也不甘示弱，批评特朗普是「小丑」、「种族主义者」、「普京的小狗」。

美国电视CNN主播在辩论后评论道，这是「非常恐怖」、「像屎一样的一场秀」。华盛顿邮报、英国广播公司、澳大利亚广播公司等也称这场辩论「混乱」。半岛电视台称特朗普等于是给拜登一份「礼物」。在推特上，辩论主持人华莱士更因未能阻止特朗普打断拜登遭到批评。

CNN电视台在辩论后进行的即时民调显示，60%观众认为拜登占上风，28%人认为特朗普胜出。另一美国媒体CBS电视台的辩论后民调则显示，48%的观众认为拜登胜出，41%认为特朗普表现更优，10%的人表示两人打成平手。

反观立场一向支持特朗普的新闻台Fox News，则在辩论后发表时评称赞特朗普「明显在首次辩论中打败拜登」。

USA Präsidentschaftswahlen TV Debatte Trump Biden (Morry Gash/Reuters)

拜登在多次被打断之后说: 「我难以跟这个小丑沟通。」

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华盛顿当地时间9月29日晚9点，共和党总统候选人特朗普和民主党总统候选人拜登的首场电视辩论在位于俄亥俄州克利夫兰市的凯斯西储大学举行。这是一场让人烦躁、煎熬和漫长的电视辩论。特朗普一共打断他人73次，驳斥拜登15次，而拜登则驳斥他4次。

特朗普总统提名巴雷特作为刚刚去世的最高法院大大法官、自由主义者偶像金斯伯格的继任者。48岁的她以极端保守、对人友善和慷慨大方而著称。

随着提名巴雷特出任联邦最高法院大法官，特朗普总统让保守派选民心满意足。德国之声评论员Ines Pohl认为，这一人事决定使得右翼保守派在最高法院稳固了阵地。

候选人的立场

此次辩论中，两党候选人必须回答的问题包括: 两人过去经历、最高法院大法官、新冠肺炎疫情、种族与示威、经济和大选公正性。以下为双方辩论内容:

1.特朗普所得税: 近日《纽约时报》的新闻批评特朗普缴太少所得税，主持人也就此询问特朗普究竟缴交多少所得税。特朗普坚称自己「缴了上百万税金」，也说自己在就任总统以前就如同世界上所有商人一样依法避税。拜登则抨击特朗普缴的税比医护人员还少。

2.最高法院大法官: 特朗普提名保守派人士巴雷特(Amy Coney Barrett)接任大法官，而美国历史上从未在大选如此接近时提名大法官的案例。拜登批评巴雷特的保守立场，认为应当留到大选后再由新总统提名大法官，但特朗普称既然他担任的是四年而非三年总统，就有责任提名新大法官。

3.新冠疫情: 拜登指责特朗普防疫无力，导致20万人罹病死亡。特朗普说自己应对成功，还能维持经济运作。对于拜登说「除非他(特朗普)变得更聪明，否则还会有更多人死」，特朗普反指拜登在校成绩差，没有资格评论自己是否聪明。

4. 种族与示威: 「黑人的命也是命」示威运动在美国各地掀起浪潮，特朗普被问及是否愿意批评极端白人至上主义者时，技巧性的避开回答，甚至反指这些组织行为不是右翼问题，而是左派需要处理的问题。

5. 大选公正性: 特朗普再度质疑邮寄投票的公正性。拜登则直接面对摄影机，呼吁民众出门投票，说特朗普之所以抨击邮寄投票是因为他「害怕」计算选票。

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