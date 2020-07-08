 美国总统特朗普收到剧毒邮件 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.09.2020

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时政风云

美国总统特朗普收到剧毒邮件

美国总统大选在即，特朗普收到了一封直接写给他本人的信件。其中含有蓖麻毒蛋白，即使微量也可能致命。

US Präsident Donald Trump (picture-alliance/CNP/A. Drago)

特朗普本人没有接触到蓖麻毒蛋白

（德国之声中文网）据美国联邦调查局确认，白宫近日收到了一封匿名的含有蓖麻毒蛋白的信件。 蓖麻毒素或蓖麻毒蛋白是来自蓖麻种子壳中极其有毒的蛋白质。 它是自然界中发现的最有毒的蛋白质之一。信件的收件人指明是美国总统特朗普，本周被安全部门截获。多年来，所有寄往华盛顿白宫的信件都会在另一个地方先行接受检查，然后才会被转至白宫。

FBI:不会给公众带来危险

《纽约时报》援引调查人员透露的消息报道称，有毒信件是从加拿大寄出的。该国政府机关目前正在评估检查是否还有含毒信件已经被寄出。美国联邦调查局（FBI）强调，相关信件不会给公共安全带来危险。

2018年，美国警方曾逮捕了一名前海军军人，后者当时承认向总统特朗普、联邦调查局局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）、时任国防部长马蒂斯（Jim Mattis）和前中情局（CIA）局长哈斯佩尔（Gina Haspel）等数人寄出了含有磨碎蓖麻毒种子的信件。当时美国安全机构也成功的截获了相关信件，没有导致人员伤亡。目前这位前海军军人仍然在押。

USA I Anhörung im Kongress I Christopher Wray (Chip Somodevilla/Pool/Reuters)

2018年有人也给联邦调查局局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）寄出过有毒信件

2014年，一名密西西比州男子承认向总统巴拉克·奥巴马以及纽约市市长迈克尔·布隆伯格（Michael Bloomberg）发送了含有蓖麻油毒素的信件后，被判处18年监禁。

任琛/张筠青（美联社、路透社、德新社、法新社）

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向白宫寄毒信嫌犯被捕

发生向美国政府寄可疑毒信事件后，一名嫌疑分子在犹他州被捕。涉事信内显然含有可提炼出蓖麻毒素的剧毒物质。  

纽约市长收到含剧毒信件  

被疑寄出毒信美国男子被释放  

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