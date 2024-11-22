美国总统拜登：对以色列高层发出逮捕令“令人愤慨”

国际刑事法庭周四以反人类罪和战争罪对以色列总理和前外长发出逮捕令后，美国做出强烈反应。拜登总统称这一决定令人愤慨，共和党阵营则呼吁参议院对国际法庭实施制裁。

（德国之声中文网）国际刑事法庭以涉嫌战争罪以及反人类罪对以色列总理内塔尼亚胡以及以色列前国防部长加兰特发出逮捕令后，美国总统拜登周四(11月21日)表示：“无论国际刑事法庭想要发出什么信号，但将以色列和哈马斯相提并论是绝对不可以接受的。”拜登说：“当以色列受到威胁的时候，我们永远会站在以色列一边。”

白宫此前发表的一份声明中写道：“我们坚决拒绝这一逮捕要求。”

美国国家安全委员会发言人表示：“我们对检察官仓促提出逮捕申请，以及导致这一逮捕决定的令人不安的程序错误深表忧虑。美国明确表示，国际刑事法院对此事没有管辖权。”声明没有提及国际刑事法院对哈马斯军事首领穆罕默德-戴夫（Mohammed Deif）也发出了逮捕令。



美国候任总统特朗普任命的国家安全顾问沃尔兹（Mike Waltz）也为以色列进行了辩护，他承诺将会“在一月份对国际刑事法庭以及联合国的反犹主义偏见做出强有力的回应。”

11月21日，国际刑事法庭以反人类罪和战争罪对以色列领导人发出逮捕令。 图像来源: Nikolai Sorokin/Zoonar/picture alliance

沃尔兹在X平台发文写道：“国际刑事法庭毫无公信力可言，他们做出的指控已经遭到美国政府驳斥。”

沃尔兹的言论反映了共和党内对国际刑事法庭逮捕令更为广泛和强烈的愤慨。一些共和党人敦促美国参议院对国际刑事法庭实施制裁。国际刑事法庭拥有124个成员国，理论上，每个成员国都有义务执行国际刑事法庭的逮捕令。

美国和以色列都不是国际刑事法庭的成员国，而且也拒绝接受该法庭的管辖。

总部设在荷兰海牙的国际刑事法庭周四表示，对内塔尼亚胡和加兰特发出的逮捕令是“针对他们至少从 2023 年10 月8 日到至少2024 年5 月20 日所犯下的反人类罪和战争罪。”

国际刑事法庭同时也对哈马斯军事领导人戴夫发出了逮捕令。以色列此前宣称，戴夫已经在今年七月的加沙空袭行动中丧生，不过，哈马斯迄今为止尚未证实戴夫死亡的消息。

（法新社）

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