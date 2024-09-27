美国总统拜登下月将对德国进行“告别访问”

德国方面周五证实，美国总统拜登将于10月10日至12日访问德国，并将以东道主身份主持一次讨论对乌军事援助的国际会议。

（德国之声中文网）德国政府发言人赫贝斯特赖特（ Steffen Hebestreit）在一次新闻发布会上表示，德国方面很高兴拜登总统在美国大选前来德国进行“告别访问”。赫贝斯特赖特说：“我可以证实，拜登到访期间，将会召集一次乌克兰联络小组会议。”



预计此次讨论乌克兰援助问题的军事会议将于10月12日在法兰克福附近的拉姆施泰因美军基地召开，届时会有超过50个乌克兰的盟友国家参加会议。上一次乌克兰联络小组会议也是在拉姆施泰因召开的，当时乌克兰总统泽连斯基也出席了会议，并呼吁盟友提供更多武器，以抵御不断挺进的俄罗斯武装力量。

9月6日，泽连斯基在德国拉姆施泰因美军基地参加援乌联络小组会议。 图像来源: Heiko Becker/REUTERS



不过，赫贝斯特赖特表示，目前尚无法证实，泽连斯基是否会出席下个月的会议。美国是乌克兰的最主要支持者，而美国大选有可能会对美国的援乌力度产生影响，因此，美国大选前召开的此次军事会议对乌克兰至关重要。

长期以来，美国共和党总统候选人特朗普一直对美国向乌克兰提供数十亿美元的援助持批评立场，并时常会附和莫斯科对俄乌冲突的看法。

赫贝斯特赖特表示，拜登总统访德期间，将会分别会晤德国总理肖尔茨和德国总统施泰因迈尔。

（法新社）

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