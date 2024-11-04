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美国总统大选进入倒计时 两党候选人都在忙什么？

2024年11月4日

本周二（5日）是美国总统大选的正式选举日。目前选战已经进入最后的冲刺阶段。两党候选人卡玛拉·哈里斯和特朗普在关键时刻最终到来前的几十个小时都在忙些什么？美国大选最终结果又将在何时出炉？

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美国总统大选进入决战时刻。
美国总统大选进入决战时刻。图像来源: AP Photo/picture alliance/dpa

（德国之声中文网）美国新一届总统大选投票即将在11月5日举行。大选已经进入最后冲刺的紧要关头，民主党候选人卡玛拉·哈里斯和共和党候选人特朗普在5日到来前的最后几十个小时都在忙些什么？

据美联社报道，卡玛拉·哈里斯周一（11月4日）整天都将待在宾夕法尼亚州，该州的19张选举人票是决定选举人团结果的票数最高的摇摆州。这位副总统和民主党候选人将访问包括阿伦敦（Allentown）在内的工薪阶层聚居的地区，并会在费城举行深夜集会。届时流行巨星Lady Gaga和美国著名脱口秀主持人奥普拉·温弗瑞（Oprah Winfrey）也将到场助选。

特朗普计划在三个州举行四场集会，从北卡罗来纳州的罗利（Raleigh）开始，然后在宾夕法尼亚州雷丁（Reading）和匹兹堡（Pittsburgh）举行两场活动。这位共和党候选人将于周一深夜在密歇根州大急流城（Grand Rapids）举行的集会结束他的竞选造势活动，这和他前两次结束竞选活动的方式一样。

目前已经有大约7700万美国人提前投票。无论选举日的最终结果如何，都将产生历史性的后果。

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如果是特朗普是当选，他将成为继19世纪末的格罗弗·克利夫兰（Grover Cleveland）之后，美国历史上第二位非连续当选的总统。

哈里斯正在争取成为第一位走进白宫的女性、第一位黑人女性和第一位南亚裔的美国总统。四年前，她成为乔·拜登总统的副手，成为美国历史上级别最高的女性官员。

卡玛拉·哈里斯将自己定位为一代人的变革，在美国最高法院2022年裁决终止宪法规定的堕胎服务权利后，卡玛拉·哈里斯强调她对堕胎权的支持，并经常提到前总统特朗普在2020年1月6日袭击美国国会大厦事件中的作用。卡玛拉·哈里斯组建了一个联盟，从纽约众议员亚历山德里娅·奥卡西奥-科尔特斯 (Alexandria Ocasio-Cortez，简称为AOC) 等进步人士到共和党前副总统切尼 (Dick Cheney)均是她的支持者。卡玛拉·哈里斯称特朗普是对民主的威胁，在竞选后期也将特朗普批评为“法西斯分子”。

随着决战时刻的临近，卡玛拉·哈里斯在造势活动中基本不再提及特朗普。她承诺解决问题并寻求共识，同时几乎完全保持乐观的语气，让人想起竞选初期她提出的“快乐政治”和竞选主题“自由”。

上周日，她在密歇根州立大学发表演讲时说：“从一开始，我们的竞选就不是反对什么，而是支持什么。”

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特朗普则是一再重申他的“让美国再次伟大”和“美国优先”的口号，将他对移民的强硬态度和对卡玛拉·哈里斯和拜登的尖锐批评作为他政策论述的基础。他抨击民主党人加剧了经通胀济，承诺引领经济“黄金时代”，结束国际冲突并封锁美国南部边境。

此次美国大选的选举结果可能会在七个摇摆州决出。特朗普在2016年赢得了宾夕法尼亚州、密歇根州和威斯康星州，但在2020年，这些州却转向了支持拜登。特朗普两次赢得北卡罗来纳州，两次输在内华达州。他在2016年赢得了亚利桑那州和乔治亚州，但在2020年，他在这两个州均败给了民主党。

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大选结果何时出炉？

美国各州的投票站一关闭，投票站就开始计票。虽然各州的规定略有不同，但各投票站通常是在当地时间晚上7点结束投票。由于美国时区不同，东海岸的选票开始清点时，阿拉斯加和夏威夷等州的民众仍在前往投票站的路上。

结果通常在结束投票后的几个小时内公布。然而，选举当晚公布的结果是非官方的，而且总是不完整的。随着更多（包括邮寄）选票的统计，选举结果不可避免地会发生变化。美国大选的正式结果有时要在几周后才能最终知晓。

四年前，美国总统选举的结果在选举日四天后公布。但在2016年，希拉里·克林顿在大选后的第二天早上就承认自己输给了特朗普。

（美联社等）

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