美国总统大选：哈里斯团队一周内筹得两亿美元捐款

美国总统大选：哈里斯团队一周内筹得两亿美元捐款2024年7月29日
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（德国之声中文网）一般认为，现任民主党籍副总统哈里斯（ Kamala Harris）将被正式提名为民主党总统候选人，以迎战今年11月的美国总统大选。
周日，哈里斯竞选团队宣布，拜登总统宣布退出竞选，以及民主党阵营对哈里斯表达了一致支持之后，过去一周来，哈里斯竞选团队已经收到超过两亿美元的捐款。
哈里斯竞选团队副组长弗拉赫迪（ Rob Flaherty）在X发文写道：“在我们开始竞选活动的一周时间里，哈里斯已经收获了超过两亿美元捐款，其中66%捐款者是第一次为总统竞选活动捐款。此外，我们还赢得了17万新的志愿者。”
总统大选百日倒计时
哈里斯参加总统竞选角逐，已经获得了民主党阵营内众多大佬级人物的支持，其中包括现总统拜登，前总统克林顿、奥巴马以及前众议院议长佩洛西。
民主党方面计划在八月初举行网上表决，以便正式确定哈里斯的民主党总统候选人身份。
距离总统大选还有一百天时间，最新的民调显示，哈里斯的民意支持率已经开始赶超共和党总统候选人、前总统特朗普。一般认为，本次美国总统大选中，两名候选人之间的角逐将异常激烈。哈里斯竞选团队的当务之急，则是如何将当前支持度快速攀升的势头延续下去。
（路透社，德新社）
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