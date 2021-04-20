 美国德州一奶牛场爆炸 18000头牛死亡 | 科技环境 | DW | 14.04.2023

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科技环境

美国德州一奶牛场爆炸 18000头牛死亡

在美国南部德克萨斯州的一个奶牛场发生爆炸并引起火灾后，统计有超过18000头奶牛死亡、一名牧场工人受重伤，这是当地有记录以来最严重的牛舍火灾。

从远方可以看到从南福克奶牛场窜出的浓烟

从远方可以看到从南福克奶牛场窜出的浓烟

（德国之声中文网）当地时间4月11日晚上，突如其来的爆炸和大火毁损了美国南部德克萨斯州迪米特镇附近的南福克奶牛场（South Fork Dairy），导致超过18000头奶牛死亡、一名牧场工人受伤送医。根据现场白天的照片显示，天空中仍可以明显看到火灾产生的大量深色浓烟。

德克萨斯州农业专员米勒（Sid Miller）说：这是德克萨斯州历史上最致命的牛舍火灾，调查和清理工作可能需要一些时间。

设备过热是主因

卡斯特罗县警长里维拉（Sal Rivera）表示，清除粪便的设备过热很可能是火灾发生的原因。他说，甲烷可能已经「被点燃，然后随着爆炸和大火蔓延开来」，消防人员将需要进一步调查确认。关于奶牛后续情况，他提到：「有一些（奶牛）幸存下来，有一些可能受伤到不得不被销毁的地步。」

警察和消防员救出了一名被困在火场里面的女性牧场工人，她随后被送往德克萨斯州西北部的拉伯克市（Lubbock）的一家医院接受治疗。据当地官员称，目前无法立即联系到牧场的主人。

消防队从牛舍救出受伤的工人

消防队从牛舍救出受伤的工人

第四大牛奶生产州

发布在推特上的一段视频显示了牛舍的画面，据说整个牛舍面积超过19.8万平方米（210万平方英尺）。

根据美国农业部的数据，德克萨斯州是美国的第四大牛奶生产州，仅次于爱达荷州、威斯康星州和加州。德州每年的牛奶产量超过700万吨。

十年来650万动物死于农场火灾

这场火灾促使美国最有历史的动物福利慈善机构之一的动物福利协会（Animal Welfare Institute）敦促德克萨斯州实施保护动物的联邦法规。同时，该机构还在推特上强调：「农场必须采取常识性的防火安全措施，为保护动物做更多的工作。」

根据动物福利研究所的提供数据，自2013年以来，美国约有650万只动物死于农场火灾，其中7385只是奶牛；鸡的损失最大，有600万只。

（美联社、路透社、CBS）

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