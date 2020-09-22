美国微信用户联合会：若商务部上诉将继续应诉

（德国之声中文网）9月18日，美国商务部以国家安全为由发布命令，要求苹果公司(APPL.O)和谷歌(GOOGL.O)在美东时间9月20日晚上11:59之前将微信（WeChat)从其美国应用商店中下架，同时在美国禁止通过微信进行转账或付款等交易。

不过，就在这一微信封禁令生效前数小时，美国加利福尼亚州北区联邦地区法院法官比勒（Laurel Beeler）就美国微信用户联合会（简称美微联会）发起的诉讼做出裁决，決定向商务部颁发的WeChat禁令实施细则发出临时禁止令。比勒法官虽然在一定程度上认可美国政府认为中国对美国科技、移动通讯领域造成巨大威胁的说法，但指出原告对该禁令是否会损害第一修正案赋予的权利提出了严重质疑，原告还认为8月6日的总统令及9月18日商务部实施细则实际将造成在美国境内全面禁封WeChat的效果。

美国宪法第一修正案禁止政府制定法律剥夺言论自由，侵犯新闻自由与集会自由，干扰或禁止向政府请愿的权利。

此外，比勒法官的判决认为，美国司法部能够提供的WeChat对国家安全构成威胁的证据明显不足，且细则从颁布到生效只有两天时间，会给美国用户造成重大伤害，因此，法官裁定，虽然某些法理上和事实上的细节问题尚未审清，但在法院最终判定实施细则是否违宪之前，实施细则不得实施，原告方美国微信用户联合会（U.S. WeChat Users Alliance）胜诉。

美国微信用户联合会是美国微信用户（华人律师）针对特朗普2020年8月6日颁布封禁微信的行政命令而创建的一个非盈利机构，位于美国新泽西州，旨在维护美国微信用户权益。

在加州法院宣布判决后，美国商务部9月21日表示，将挑战比勒法官周日发布的命令。对此，美国微信用户联合会新闻发言人向德国之声表示："接下来要等司法部和商务部的下一步动作，如果他们上诉，美国微信用户联合会律师团将继续应诉。"该发言人表示，上诉将由第九巡回法院受理，如果仍不能结案，也有可能再上诉到美国联邦最高法院，此外，政府也可能会收窄禁令的范围，或者颁布新的禁令："另一种可能是，商务部更改实施细则，那样的话我们会重回比勒法官处，请法官判定新细则是否仍然违法。"

在这起官司正式结束或者美国政府上诉成功前，比勒法官针对商务部WeChat禁令实施细则颁发的临时禁令一直有效。据美国微信用户联合会了解的实际使用情况，目前微信在美国的功能没有受限。

美国微信用户联合会认为，"从合法性的客观角度观之，美国政府并没有说服比勒法官，微信这个App会在实际上造成政府所宣称的所谓对国家安全的负面影响，所以不能将政府全面禁封微信的命令合法化。其次，美国政府的所谓国安疑虑可以通过其他范围更窄影响更小的方法来解决，而不是一刀切地把微信这个应用程序禁止掉。"

微信据悉目前在美国有1900万用户。美国微信用户联合会发言人表示，"禁止微信在美国下载和更新最终将导致这个程序应用在美国消亡，如果实施会影响1900万的在美用户，其中有相当大的部分是华裔，包括很大数量的老人，宗教群体，或者华裔小商家，会切断他们和中国亲友以及商业伙伴的联系。近来，我们收到了不少的来信，信里都提到了微信在维系居美华人和国内家人的联系的不可替代性，特别是在疫情期间，这显得尤为重要。"

这场官司持续的时间尚难以预测。即便美国政府上诉且胜诉，原告方还可以就裁决结果继续上诉。因此，这将是一场长期的法律较量。

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