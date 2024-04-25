美国得州、加州高校也爆发抗议活动 部分学生被逮捕

支持巴勒斯坦的抗议活动在美国多地的大学蔓延。这些抗议活动也并不总是以和平的方式收场。继东海岸纽约之后，现在警方在德克萨斯和加利佛尼亚州也对部分示威的学生进行了逮捕。

（德国之声中文网）据美国有线电视新闻网（CNN）报道，在美国西海岸大都市洛杉矶，警方于周三（4月24日）晚间逮捕了93人，据称这些人在举办支持巴勒斯坦的抗议示威活动期间侵入南加州大学校园。示威者在大学校园内搭建起帐篷。

洛杉矶警察局发言人穆尼兹（Kelly Muniz）表示，还有一人因使用致命武器而被捕，但他没有透露更多细节。警方表示，没有人员受伤。

媒体报道称，在德克萨斯州的奥斯汀则发生了暴力冲突。《华盛顿邮报》报道，根据德克萨斯州州长阿博特（Greg Abbott ）的命令，身着防暴装备的警察在德克萨斯大学逮捕了至少34名抗议者。此前数百名学生离开课堂要求学校与那些和以色列存在生意关系的企业划清界限。

美国众议院议长约翰逊（Mike Johnson）出现在纽约哥伦比亚大学的时候，参议抗议活动的学生发出一片嘘声。此事引发轩然大波。

CNN报道称，约翰逊周三在哥伦比亚大学与犹太学生以及备受压力的大学校长举行会面。之后他举行新闻发布会发言的时候，又多次被发出嘘声的人群打断。约翰逊要求哥伦比亚大学校长立即采取行动恢复校园秩序，否则就辞职。

抗议者在哥伦比亚大学校园里搭起帐篷。 图像来源: Selcuk Acar/Anadolu/picture alliance

哥伦比亚大学目前正在继续与学生谈判，并已发出最后通牒，要求解散在那里设立的抗议营地。

几天来，美国的几所精英大学的学生一直在举行抗议加沙战争的示威活动。纽约哥伦比亚大学和纽约大学以及美国康涅狄格州的耶鲁大学的抗议活动最为激烈。在哥伦比亚大学，100多名示威者因拒绝结束未经批准的抗议活动而被捕。

部分抗议活动受到指责存在反犹主义，为哈马斯开脱罪责。纽约大学领导层表示，他们在学生抗议活动中发现“具恐吓性的口号和几起反犹事件”。

去年10月7日，恐怖组织哈马斯在以色列境内屠杀、劫持人质，引发了加沙战争。

（德新社）

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