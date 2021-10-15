美国律所中止代表香港大学移除「国殇之柱」

（德国之声中文网）本周五（10月15日），国际律师事务所Mayer Brown在一份声明中表示将不在移除「国殇之柱」的工作中继续代表港大，也退出该任务。成立于芝加哥的Mayer Brown在美国受到了严厉的批评，称它在中国的行动与它在西方的声明相矛盾。该律所也被指帮助中国清除异议，二十多个非营利团体敦促Mayer Brown停止在该事件中代表港大。

声明称「将不会在这件事上代表其长期客户」

丹麦艺术家高志活（Jens Galschiøt）创作的「国殇之柱」雕塑自1997年以来一直矗立在港大校园内展示，同一年，香港主权从英国手上交回给中国。雕塑由50具表情痛苦的示威者尸体堆叠在一起，以纪念1989年在北京天安门广场被中国军队镇压的示威者。根据华盛顿邮报的报导，该公司周五在一份声明中表示：「今后，Mayer Brown将不会在这件事上代表其长期客户，我们没有进一步的评论」。

争议的起因是Mayer Brown代表港大写了一封信，命令现已解散的支联会在本周三（10月13日）之前拆除雕像，支联会过去曾组织香港每年度的六四纪念活动。

这家成立于芝加哥的事务所在美国从事民权事务，但由于代表港大寻求拆除中国领土上唯一的天安门纪念碑，而遭受到了维权团体和美国立法者的批评。

「美国律师事务所正在听从共产党的命令」

美国参议员格雷厄姆（Lindsey Graham）指出：「更糟糕的是，美国律师事务所正在听从共产党的命令，抹去对在天安门广场为自由献身的年轻勇敢的中国学生的记忆。」参议员克鲁兹（Ted Cruz）也谴责了Mayer Brown公司，他说：「美国公司应该为成为拆除雕塑的同谋而感到羞耻。」

在回应该律师事务所的决定时，艺术家高志活提到，西方国家的律师事务所不太可能代表并帮助中国和香港当局压制言论自由，"而不对其声誉和形象造成严重损害"。截止日期过后，港大至今没有采取任何行动，高志活说他已经要求就雕像的去留与港大举行听证会。

香港曾经是中国唯一一个仍然容忍大规模纪念天安门事件死难者的地方。但在两年前带有暴力色彩的大规模民主抗议活动之后，这个城市正在按照中国的专制形象重新被塑造。数十名反对派人士被监禁或逃往海外，当局也开始了改写历史并执行使该城市更加 "爱国 "的任务。

（法新社、华盛顿邮报）

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。