美国强力球13亿彩票 老挝移民中头奖

46岁的老挝移民程萨潘是美国奥勒冈州日前开出的13亿美元强力球彩票幸运得主。幸运中奖不仅改变了他的生活，也提高了人们对少数民族优勉族的认识。

（德国之声中文网）程萨潘（Cheng “Charlie” Saephan）脸上挂着灿烂笑容，身上挂着的蓝色彩带上写着“美国优勉族人”（Iu-Mien USA），手中高举13亿美元巨大彩票。

46岁的萨潘本月初在美国奥勒冈州幸运赢得了强力球（Powerball）彩票的巨额奖金。他和妻子将与一位朋友平分税后一次性支付的4.22亿美元奖金。这笔奖金不仅改变了他的生活，也提高了美国人对少数民族优勉族的认识。优勉族（又称瑶族）是一个源于中国的东南亚民族，许多勉族人在越战后从老挝逃到泰国，然后定居在美国。

“我在老挝出生，但我不是老挝人。” 程萨潘周一（4月29日）在奥勒冈州彩票总部举行的新闻发布会上表示：“我是优勉族人。”

优勉族的历史

越战期间，美国中央情报局（CIA）和美国军方在邻国老挝招募优勉族参加游击战，并提供情报和监视以破坏胡志明小道，当时北越利用这条小道将军队和武器通过老挝和柬埔寨送入南越。这些被招募的优勉族人中，许多人原本是自给自足的农民。

根据加利福尼亚州萨克拉门托的优勉族社区服务组织网站的历史介绍，1975 年美国支持的老挝政府垮台、冲突和老挝内战结束后，为躲避新的共产党政府的报复，成千上万的优勉族人逃离老挝，徒步穿越丛林，然后越过湄公河进入泰国。老挝70%的优勉族人口离开该国，许多人最终被安置在泰国的难民营中。

数以千计的难民被允许前往美国，第一批难民于上世纪70年代末抵达美国，大部分人定居在西岸。优勉族文化中拥有丰富的叙事、藤编、刺绣和珠宝制作等传统，但由于文化和语言差异以及缺乏正规教育，许多优勉族人最初难以适应西方生活。

美国如今有数万优勉族人，许多人在大学就读或创业。不少优勉族人从传统的泛灵论宗教皈依了基督教。波特兰及其郊区有一个相当大的优勉族社区，当地有佛教寺庙和浸礼会教堂、活跃的社会组织以及企业和餐馆。

俄勒冈州优勉族协会主席Cayle Tern于1980年随家人移民波特兰，当时年仅3岁。他现在正在竞选市议员。其父亲和叔叔曾为驻老挝美军效力，母亲在逃往泰国的难民营时生下了他。

13 亿美元是强力球史上第四高，也是美国博彩史上第八高的奖金（资料图片） 图像来源: John Angelillo/UPI Photo/IMAGO

彩金三人平分

许多在美国的优勉族人都有类似的境遇。程萨潘的幸运中奖，意外让美国社会注意到这群经历创伤后重获新生的移民。Cayle Tern表示，他认识平分彩金的这三人。

“对我来说，这不仅仅是关于彩金…我们自上世纪70年代就在这里，但外界对我们知之甚少，” 他坐在他叔叔在波特兰郊区特劳特代尔经营的餐馆里说道。

“我们现在得到的关注，人们开始对这个社群感兴趣，想知道我们是谁，从哪里来。这对我而言同样特别。”

程萨潘表示，他出生于老挝，1987年迁移到泰国，并于1994年移民美国。1996年，他从高中毕业，在波特兰生活了30年。他曾在一家航空航天公司担任机械师。

程萨潘周一表示，他罹癌八年，上周接受了最近一次化疗。“我现在能供养我的家庭并改善自己的健康。” 他还表示，他将“为自己找个好医生”。

有两个孩子的程萨潘表示，作为癌症患者，他思考着：“我怎么有时间花这些钱？我还能活多久？”

“你不用再去上班了 ”

他表示，他和37岁的妻子Duanpen将与朋友Laiza Chao平分这笔奖金。他们一起凑了100美元购买数张彩票。

程萨潘在得知中奖后打电话通知正在上班途中的Laiza说：“你不用再去上班了 。”

他说，在开奖前几周，他在一张纸上写下彩票号码并放在枕头下，祈祷自己能中奖。“我需要一些帮助。我还不想死，我得先为我的家人做点什么。”

这张中奖的强力球彩票是4月初在波特兰的一家Plaid Pantry便利店售出，终结了长达三个多月的无人中奖的记录。

俄勒冈州彩票公司表示，在公布前来领奖者的身份之前，必须经过安全和审查程序。根据俄勒冈州法律，除少数例外情况外，彩民不能匿名。中奖者有一年的时间领奖。

如果中奖者选择一次性领取奖金，而不是分30年领取年金，那么头奖奖金的税前价值为6.21亿美元。奖金需缴纳联邦税和俄勒冈州税。

俄勒冈州彩票公司表示，13 亿美元是强力球史上第四高，也是美国博彩史上第八高的奖金。

美国彩票史上最高的奖金是2022年美国强力球彩票开出的20.4亿美元，那张中奖彩票是在加利福尼亚州售出。

（美联社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。