美国开绿灯！以色列将向德国出售尖端反导系统

（德国之声中文网）"飞箭三型"（Arrow 3）导弹防御系统由美国和以色列共同开发，因此美国政府在向其他国家出售该系统方面拥有发言权。如今，美国批准了以色列向德国出售该反导系统。

该系统计划于2025年底在德国投入使用。以色列国防部称，这是该国历史上最大的一笔军火业务。这笔交易的谈判始于去年。

下一步，以色列国防部、德国国防部以及以色列航空工业公司（IAI）的代表将签署一份承诺声明。以色列国防部发表声明称，在德、以两国议会批准后，预计将于今年年底最终签署合同。

"重大决定"

以色列国防部长加兰特（Joav Galant）认为，这项交易是一项"重大决定"，将有利于以色列的经济发展。

"而且，对于每一个犹太人来说，德国购买以色列的防御系统也具有特别的意义"，加兰特说。他表示，"飞箭三型"是开创性的系统，"是同类产品中最先进的……，是以色列防空力量的倍增器，很快也将成为欧洲防卫能力的倍增器"。

德国联邦议院预算和国防委员会已经于6月投票赞成购买该系统。据以色列方面的消息人士称，这笔费用近40亿欧元。这笔钱将从1000亿欧元的德国联邦国防军特别基金中支出。在俄罗斯对乌克兰的侵略战争开始后，德国政府决定购买该系统。

在德国的倡议下，"飞箭三型"导弹防御系统将成为欧洲防空系统的一部分。作为以色列多级导弹防御系统的最高级，它可以在10万米的高空拦截、摧毁弹道导弹等。该系统由指挥控制中心、雷达、发射器和导弹组成。

（德新社，路透社）

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