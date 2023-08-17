美国开绿灯！以色列将向德国出售尖端反导系统

以色列方面表示，这是该国历史上最大的一笔军售。以色列和德国之间这个具有历史意义的军售协议现在基本确定。此前的最后一个主要障碍是美国政府批准这笔价值数十亿美元的交易。
（德国之声中文网）"飞箭三型"（Arrow 3）导弹防御系统由美国和以色列共同开发，因此美国政府在向其他国家出售该系统方面拥有发言权。如今，美国批准了以色列向德国出售该反导系统。
该系统计划于2025年底在德国投入使用。以色列国防部称，这是该国历史上最大的一笔军火业务。这笔交易的谈判始于去年。
下一步，以色列国防部、德国国防部以及以色列航空工业公司（IAI）的代表将签署一份承诺声明。以色列国防部发表声明称，在德、以两国议会批准后，预计将于今年年底最终签署合同。
以色列国防部长加兰特（Joav Galant）认为，这项交易是一项"重大决定"，将有利于以色列的经济发展。
"而且，对于每一个犹太人来说，德国购买以色列的防御系统也具有特别的意义"，加兰特说。他表示，"飞箭三型"是开创性的系统，"是同类产品中最先进的……，是以色列防空力量的倍增器，很快也将成为欧洲防卫能力的倍增器"。
德国联邦议院预算和国防委员会已经于6月投票赞成购买该系统。据以色列方面的消息人士称，这笔费用近40亿欧元。这笔钱将从1000亿欧元的德国联邦国防军特别基金中支出。在俄罗斯对乌克兰的侵略战争开始后，德国政府决定购买该系统。
在德国的倡议下，"飞箭三型"导弹防御系统将成为欧洲防空系统的一部分。作为以色列多级导弹防御系统的最高级，它可以在10万米的高空拦截、摧毁弹道导弹等。该系统由指挥控制中心、雷达、发射器和导弹组成。
（德新社，路透社）
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