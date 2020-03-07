美国开始新冠病毒疫苗人体试验

（德国之声中文网）周一（3月17日），第一位志愿者在美国西雅图接受了新冠病毒试验性疫苗接种。这是对抗全球性大流行的新型冠状病毒疾病（Covid-19）的关键一步。

该疫苗是由美国国立卫生研究院（NIH）和生物技术公司莫德纳（Moderna）合作开发的。作为人体试验的第一阶段，研究人员将在未来六周内向45名健康的成年人注射这种名为" mRNA-1273"的试验性疫苗。

美国国立卫生研究院传染病负责人福奇(Anthony Fauci)说："寻找一种安全有效的疫苗……是公共卫生的当务之急。"

福奇说："这项以创记录的速度启动的第一阶段研究，是实现该目标的重要的起步。"

实现免疫的漫漫长路

去年12月，中国当局承认在武汉爆发了新冠病毒疫情。随后，该病毒迅速传播到其他国家并引发了全球危机。今年1月，中国分享了该病毒的基因序列，世界各地的医疗机构和实验室着手进行治疗研究。

该病毒通过与人类细胞结合而致病。新疫苗包含病毒基因信息的一部分，但不包含病毒本身。研究人员希望这种疫苗可以触发人体免疫系统，从而使接种者对新冠病毒具有抵抗力。

但是，美国国立卫生研究院一再声明，完成所有试验并确定疫苗可以安全地大规模使用，需要12到18个月的时间。

研发疫苗的竞赛

除了位于马萨诸塞州的莫德纳公司之外，世界各地许多公司和实验室也在致力于对抗新冠病毒的疫苗研究。

在亚洲，医生们正在测试由美国吉利德科学公司（Gilead Sciences）生产的抗病毒药物 "瑞德西韦"(Remdesivir)。另一家美国生物技术公司Inovio也在研发新冠病毒疫苗。

另外，德国公司CureVac也在开发新冠病毒疫苗。曾有报道称，特朗普政府曾与该公司接触，不惜重金让该公司科研人员专门为美国研制疫苗。但该公司坚决地否认了这些报道，称并未收到美国政府的报价。

张平 /叶宣（法新社、德新社）