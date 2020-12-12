美国开始分派疫苗 白宫高官料先接种

(德国之声中文网) 辉瑞与BioNTech合作的疫苗获得了美国食品和药物管理局的紧急授权，首批疫苗约有300万剂，预计在周一(12月14日)分派到美国境内145个地点，优先提供给医疗工作者和养老院居民接种。同一天，美国的累计新冠死亡病例也骇人地突破了30万例。

一名消息人士告诉路透社，美国总统特朗普、副总统彭斯以及一些美国高官将会从周一起开始接种辉瑞疫苗。该消息人士表示，白宫的关键官员以及政府的三大部门的特定官员在接下来10天内会陆续获得接种此疫苗。

由于特朗普才刚感染过新冠病毒并且康复，目前尚不清楚特朗普是否会立即施打疫苗。目前也不清楚总统当选人拜登与副总统当选人哈里斯以及其他拜登过渡政府的团队成员是否也有被提供新冠疫苗。

此前，两名消息人士告诉路透社，提供高层官员施打疫苗是为了避免新冠疫情在白宫内扩散。过去白宫曾经发生过一波新冠疫情，多名高官确诊，连特朗普也在竞选期间确诊新冠肺炎，而后康复。

特朗普身边有谁确诊? 总统高级顾问斯特芬·米勒 总统高级顾问斯特芬·米勒（Stephen Miller）于周二晚（10月6日）发布声明称感染了新冠病毒。这是继一周前发现首个病例后白宫疫情的最新发展。米勒说，此前5天他每天的测试均显示阴性，不过他基本处于自我隔离的工作状态。

特朗普身边有谁确诊? 白宫顾问希克斯 白宫顾问霍普·希克斯 (Hope Hicks)10月2日宣布自己确诊，是白宫团队中首位宣布确诊新冠肺炎者。在她宣布确诊消息的几个小时之后，总统特朗普也宣布自己和妻子梅拉尼娅确诊。

特朗普身边有谁确诊? 美国总统特朗普 美国总统特朗普可说是确诊名单中最高级别的白宫官员。他在10月3日宣布确诊，短暂住院3天便在10月5日出院，行走姿势和讲话看起来已经恢复健康。但他一度使用辅助供氧、瑞德西韦、类固醇消炎药地赛米松等被认为重症患者才需要使用的药物。

特朗普身边有谁确诊? 特朗普妻子梅拉尼娅 第一夫人梅拉尼娅 (Melania Trump)在竞选期间与特朗普朝夕相处，在特朗普确诊之后也很快的被验出新冠肺炎阳性。她在白宫接受初步治疗之后，被判断没有必要进入沃尔特里德医疗中心治疗。

特朗普身边有谁确诊? 特朗普私人助理卢纳 特朗普私人助理卢纳 (Nicholas Luna)的工作是从早到晚都陪伴在特朗普左右。他的工作让他近距离和特朗普接触。在特朗普确诊之后，卢纳也很快的被检验出新冠阳性。

特朗普身边有谁确诊? 竞选经理斯蒂芬 特朗普竞选经理斯蒂芬 (Bill Stepien)在特朗普确诊的同一天被确诊。斯蒂芬确诊的消息震惊了竞选团队，因为在前任竞选经理布拉德帕斯卡尔(Brad Parscale)被撤换之后，他才刚上任两个月左右。

特朗普身边有谁确诊? 总统顾问康威 康威 (Kellyanne Conway)和特朗普同一天确诊。虽然她在几周之前就以「希望多花时间陪伴家人」的理由正式离开白宫，但她曾经出席特朗普提名巴雷特(Amy Coney Barrett)为大法官的白宫活动。

特朗普身边有谁确诊? 共和党参议员提里斯 今年60岁的共和党参议员汤提里斯 (Tom Tillis) 今年将竞选连任，也在特朗普宣布确诊之后确认染上新冠肺炎。他是参议院司法委员会的成员，对于提名程序有表决权。他也有出席特朗普提名巴雷特的活动。

特朗普身边有谁确诊? 共和党参议员迈克·李 犹他州的共和党参议员迈克·李 (Mike Lee)与特朗普同一天确诊，他也有出席特朗普提名巴雷特的活动。虽然他和提里斯同为司法院委员会的委员，但是他们都因染疫无法出席原定10月5日这周举行的听证会。由于参议院规定委员需亲自到场投票，民主党提议延后提名程序以保障健康安全，但共和党则努力推动提名，称将调整规则让两人可以远端投票。

特朗普身边有谁确诊? 前纽泽西州州长克里斯蒂 克里斯蒂 (Chris Christie)在10月3日确认新冠病毒检测结果为阳性，他说为了预防起见，已经自行住院。他也曾经参与特朗普提名巴雷特为大法官的活动，当时他没有佩戴口罩，也没有与他人保持社交安全距离。

特朗普身边有谁确诊? 共和党参议员强森 今年65岁的共和党参议员强森 (Ron Johnson) 说他在特朗普确诊隔天检出新冠肺炎阳性。作为特朗普的亲近盟友，他也曾经出席特朗普提名巴雷特的活动。

特朗普身边有谁确诊? 白宫新闻秘书麦肯阿尼 麦肯阿尼 (Kayleigh McEnany)在10月5日早上宣布自己确诊，已经开始隔离。这是特朗普宣布确诊之后的第三天，而特朗普也在这天出院，回到白宫。麦肯阿尼说自己没有症状，会在隔离期间继续远端工作。她上一次与媒体见面是在她的检验报告出炉之前几个小时，当时她没有佩戴口罩。



三天分送全美

美国的首批新冠疫苗有约30万剂，包裹上有GPS追踪感应器。联邦官员表示，美国各地的145个派发中心将会在周一收到一部份疫苗，另外425个派发中心将在周二收到疫苗，最后66个派发中心则将在周三收到疫苗。官员表示，首批疫苗是根据每一州的成人人口数分派的，之后由各洲政府决定要如何分派。

例如在加州，医护人员被列为优先接种疫苗的群体，但州政府官员优先针对储存能力良好、服务高危族群、有能力快速施打疫苗的医院提供疫苗。

首批疫苗由FedEx Express和UPS运送。FedEx Express将630多包低温疫苗分派到美国各地，负责监督此运送流程的史密斯 (Richard W. Smith)说「这是历史性的一天」。

疫苗的运送非常重视速度，尤其这批疫苗必须被存放在极低温的环境－大约零下94度。穿着荧光黄工作服的辉瑞药厂工作人员俐落的包裹疫苗，扫描包裹后就把包裹放进装有干冰的冷冻箱中。接着这些冷冻箱就会被带离辉瑞在密西根波蒂奇的中心，送到密西根的傑拉德R.福特国际机场，由货运飞机送到美国各地。

根据美联社公共事务研究中心 (NORC Center for Public Affairs Research)所做的民意调查，大约有一半美国民众想要尽快接种疫苗。四分之一的美国人表示「不确定」，最后四分之一的美国人表示「没有兴趣」。有些人是概括性的反对疫苗，也有些人担忧疫苗被草率推出，想要先观望首批疫苗的施打效果。

张慈/邹宗翰 (美联社、路透社)

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