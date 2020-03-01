 美国开始从阿富汗撤军 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.03.2020

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时政风云

美国开始从阿富汗撤军

在与阿富汗塔利班签署和平协议后，美国开始从阿富汗撤军。如果一切按照协议顺利进行，美国部队将在未来14个月内完全撤离，结束这场旷日持久的战争。

Afghanistan US-Soldat (AFP/W. Kohsar)

资料照片：驻阿富汗美军士兵

（德国之声中文网）从周一（3月10日）开始，美国部队开始从阿富汗撤离，不过五角大楼方面也表示，驻阿美军将继续保留"所有达成任务所需的军事手段和机构"，这些任务中就包括针对"基地组织"和"伊斯兰国"的作战任务。

在2001年的9·11事件后不久，美军进军阿富汗，推翻了塔利班政权。战争分为两个阶段，即2001年至2014年、代号"持久自由行动"（ Operation Enduring Freedom）的第一阶段和2015年至今、代号"自由哨兵"（Operation Freedom's Sentinel ）的第二阶段。在过去18年里，一直有美军驻扎在阿富汗。

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美国和塔利班方面的代表今年2月29日在卡塔尔首都多哈签署了和平协议。该协议内容包括美军从阿富汗逐步撤出。美国将在135天之内，将目前驻扎在阿富汗的1.2万名士兵减少到8600人。

该协议也规划出了一个长达14个月的撤离期限，这包括"美国以及盟国的所有军事力量，这包括所有非外交文职人员、私人安保人员、培训师，顾问和辅助服务人员"。

美国国防部长埃斯珀（Mark Esper ）表示，当驻军人数减少到8600人后，美国将暂停撤军并重新评估局势，这其中就包括塔利班是否履行其在协议中的承诺。

塔利班在和平协议中承诺，不再让阿富汗成为恐怖分子的庇护所，并与喀布尔政府进行和平谈判。

华盛顿和塔利班都称该协议是具有历史意义的里程碑，是饱经战祸的阿富汗实现和平的重要一步。阿富汗政府虽没有直接参与协议签署，但派遣了一支代表团见证了在多哈举行的签署仪式。

外交圈人士表示，美国本周二（3月10日）寻求在联合国安理会通过一份决议支持其与塔利班达成的协议。在就相关决议草案进行谈判后，美国要求安理会进行表决。

在美国与塔利班签署和平协议后，联合国秘书长古特雷斯曾发表声明，对实现阿富汗"持久政治解决方案"的努力表示赞许。作为安理会常任理事会之一的中国，也表示支持这项和平协议。

王凡/叶宣（美联社，法新社等）

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