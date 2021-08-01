 美国延长租户暂停驱逐令  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.08.2021

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时政风云

美国延长租户暂停驱逐令 

在民主党左翼施压后，美国CDC（疾病预防控制中心）下达新的暂停租户驱逐令，理由是，新冠变异毒株Delta感染人数激增。

USA CDC-Chefin Rochelle Walensky

美国疾病预防控制中心主任瓦伦斯基 (Rochelle Walensky)

（德国之声中文网）美国疾病预防控制中心主任瓦伦斯基 (Rochelle Walensky)当地时间周二（8月3日）表示，美国国内德尔塔（Delta）变异毒株“感染迅速增加”，有必要采取这一步骤，暂停实施租户驱逐令至10月3日。不过，这一暂停执行令有可能受到司法挑战。  

今年6月，美国最高法院曾裁定，只有在国会批准的情况下才能延长暂停实施期限。国会目前正暑期休会至 8 月底，此前并未同意延期。   

美国总统拜登表示，尽管可能会成为法庭争讼对象，但新的暂停实施令为租户提供了额外时间，很多当事人正等待已获准支付的紧急租金援助。    

美国租户抗议驱逐因疫情无法支付租金的租客

美国租户抗议驱逐因疫情无法支付租金的租客

众议院议长佩洛西 (Nancy Pelosi)称，暂停令将给“国会批准的资金流动”提供时间，有助于遏制病毒的传播，受影响的租户及房东可由此得到保护。    

根据美国财政部提供的数据，截至 6 月，在 2 月初向各州和市政当局提供的总计 250 亿美元中，支付给受影响家庭的租金和水电费补贴不到 30 亿美元。   

据独立研究机构 CBPP（预算和政策优先中心） 计算，美国国内有一千多万人拖欠租金，约 360 万租户担心，未来两个月内将面临被强制搬出。  

 

（美联社，德新社） 

 

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