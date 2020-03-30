 美国延长对欧洲人入境禁令 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.03.2020

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美国延长对欧洲人入境禁令

美国计划在4月中旬之后继续保持冻结入境状态，并且可能因新冠危机进一步加强限制措施。美国死于新冠肺炎感染的人数已经超过三千人。

USA Donald Trump PK Coronavirus (Getty Images/W. McNamee)

特朗普并没有明确说明针对欧洲人的30天入境禁令在4月中旬到期之后，还将延长至何时

（德国之声中文网）美国政府延长了原本禁止欧洲游客入境一个月的限期。特朗普总统表示，这些以及类似的限制措施将继续有效，甚至可能会进一步加强。特朗普说，这有助于限制新冠病毒的进一步传播。 “继续实行限制很重要。”

但是特朗普并没有明确说明针对欧洲人的30天入境禁令在4月中旬到期之后，还将延长至何时。自3月中旬开始，来自申根国家的欧洲人以及英国和爱尔兰人被禁止入境美国，只有美国人、外交官和拥有美国长期工作许可的人及其家属例外。

美国成为新的新冠病毒重灾区

特朗普说，在美国已经有超过一百万人接受了新冠病毒的检测。他说这是“抵制病毒、战役”中的一个重要里程碑。由于最初美国的病毒检测不利，防疫工作的进展极其缓慢，特朗普政府因此受到指责。

特朗普还试图说服美国人对延长对公共生活的限制措施给予配合。他说，相互保持距离和避免聚会，是“共同的爱国主义义务”。特朗普承认，接下来的30天将度日艰难。周日（3月29日），特朗普警告美国人，死于新冠病毒的美国人可能会超过10万人。

疫情严重的纽约州州长库莫（Andrew Cuomo）说，该州急需护士和医生。他呼吁美国其他州的医务人员前来支援纽约。由于纽约的医院超负荷，美国海军派出一艘拥有1000张床位的医疗船驶入城市。

USA New York | Coronavirus | USNS Comfort & Freiheitsstatue (Reuters/M. Segar)

美国海军医疗船抵达纽约

在美国，死于新冠肺炎感染的人数已经超过3000人。截至当地时间周一晚上，美国约翰·霍普金斯大学统计的确切死亡人数为3008人。全美国已经确认有163000多人感染了新冠病毒。这意味美国已经超过意大利、西班牙和中国，成为全球感染人数最多的国家。就死亡人数而言，美国少于意大利西班牙、中国和法国。

 

李京慧 / 乐然 (德新社，法新社，路透社)

 

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