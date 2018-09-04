美国“废死”又下一城 华盛顿州告别极刑

（德国之声中文网）位于美国西北部的华盛顿州最高法院宣布死刑违反宪法，该州最高法院的一份公告称，法官认为，死刑判决有专制和随意性，并带有种族歧视的烙印。华盛顿州现有的死刑判决将转为终身监禁。该州已多年没有执行死刑。

美国的死刑执行数量总体在下降。多个联邦州已废除死刑或不再执行死刑。据死刑信息中心（Death Penalty Information Center）公布的数字，美国50个州里，20个州（包括华盛顿州）已不存在死刑。执行死刑的数量已从1999年的98例减少到去年的23例。

本周三，田纳西州当局原计划的一项死刑执行被法院叫停。一家上诉法院周三晚作出裁决，定于周四在纳什维尔市（Nashville）对一名谋杀犯的死刑暂不得执行。

美国俄亥俄州的死刑行刑室

死刑犯人--63岁的扎戈尔斯基（Edmund Zagorski）的辩护律师提出上诉，要求对1984年作出的这一判决重新审核。律师称，其当事人在审理之初没有得到应有的法律协助。在一起涉毒案件中，扎戈尔斯基被控谋杀两名男子。

此外他的律师还要求用电椅，而非以田纳西司法当局计划的注射毒针的方式执行死刑。理由是，电椅执行的话，犯人临终前所受痛苦较短暂。自1999年起，田纳西州的死刑犯人有权在两种行刑方式中做出选择。

美国的各联邦州自行决定是否以及如何执行死刑。在某些特定情况下，联邦当局也有权作出死刑判决。据悉，特朗普政府正在考虑扩大这一权限的范围。

叶宣/凝炼（德新社、路透社）