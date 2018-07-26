美国市场对德国汽车业到底多重要？

（德国之声中文网）据杜伊斯堡-埃森（Duisburg-Essen）大学汽车研究所所长杜登霍夫（Ferdinand Dudenhöffer）提供的数字，2017年，美国国内共售出1720万辆机动车，其中三分之一为进口车。美国商务部称，进口新车总值为1910亿美元。

其中，从墨西哥和加拿大的进口占大多数，比重47%，额度430亿美元；日本居后，为400亿；德国次之，200亿。

根据欧洲汽车制造协会（Acea）提供的数字，欧盟对美汽车出口占对外出口总量的四分之一。德国汽车工业联合会（VDA）称，2017年，德国向美国出口了50万辆机动车；当年，德国汽车总产量为560万辆。去年，德国生产商宝马、戴姆勒和大众在美销售机动车总数超过120万辆。

惩罚性关税可能导致出现哪些情况？

杜登霍夫称，如果特朗普不分青红皂白，对所有进口车辆一律课以惩罚性关税，将涉及600万辆新车，并也会伤及福特、克莱斯勒和通用等美国制造商。它们在墨西哥和加拿大的生产量达数十万台。

另一种情况是，特朗普将邻国作为例外。视实际措施而定，德国生产商或许可以应付这一情况，原因是，它们在美国和墨西哥建有庞大生产基地，届时可减少从欧洲的进口，代之以在海外生产。

当然，并非所有在北美销售的款式和品牌都在那里制造；反之亦然。所以，要使惩罚性关税的后果变得可控，就必须对每个生产集团的进出口作对比计算，否则，保时捷和奥迪等大众旗下品牌的几乎所有车辆都会被征收惩罚性关税。无论如何，美洲豹、陆虎或沃尔沃等在北美没有生产线的生产商们都会受到严重影响。

惩罚性关税会在多大程度上伤及德国制造商？

杜登霍夫认为，即使特朗普惩罚所有来自欧洲的进口汽车，并且不对出口作对等计算，从全球视角看，它亦不至于使德国生产商陷入绝境。因为，无论是戴姆勒还是宝马，对美出口均不到其全球出口总量的十分之一。在大众集团那里，更低于二十分之一。

制造商们还受到哪些威胁？

欧盟和中国威胁实施的反制关税同样可能伤及汽车生产商们。戴姆勒和宝马已对此发出警告。评级公司穆迪和宝马提醒说，对汽车配件征收惩罚性关税将导致生产成本上升。

生产商们如何反应？

上周，众多国内外生产商在一次公开听证会上对美国商务部提出警告说，贸易战会导致美国国内物价上涨、投资下降、就业消失。

汽车专家杜登霍夫认为，可以设想，一旦实施惩罚性关税，生产商们会把部分附加成本转移到价格上，高档车尤其如此。 生产商们也可能保持原价，但减少车内配置。而若特朗普将配件作为例外，则生产商们就可能会将车拆整为零，运入美国后总装。末了，生产商们也可能会将运动型多用途车（SUV）的制造从美国转移至增长市场-亚洲。

凝炼/石涛（法新社）