 美国展开驱逐行动 遣返萬名海地移民 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.09.2021

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时政风云

美国展开驱逐行动 遣返萬名海地移民

超过12000名移民在美国与墨西哥交界的一座桥下滞留多日，这些人主要来自海地，美国边境官员表示：将会尽快将这些人遣返回母国。

USA | Migranten in Del Rio

12000名以海地国籍为主的移民滞留在美国德克萨斯州格兰德河桥下的临时营地

（德国之声中文网）超过12000名以海地国籍为主的移民滞留在美国德克萨斯州格兰德河桥下的临时营地，美国边境官员上周末遣返了其中3千多名移民，第一架遣返班机在昨天（9月19日）降落海地首都太子港。

未来几天都有遣返航班

美国边境巡逻队队长奥尔蒂斯（Raul Ortiz）在德尔里奥市（Del Rio）的新闻发布会上表示：“我们在未来六到七天的目标是尽快处理在桥下的12662名移民”，当局宣布将每天为来自海地的移民提供遣返航班。

USA | PK Raul Ortiz

美国边境巡逻队队长奥尔蒂斯（Raul Ortiz）

奥尔蒂斯向试图越过边境进入美国的人发出了一个明确的信息：“根据我们现有的法律，他们将被带走并送回原籍国。” 他提到在过去的几天里，约有3300人从临时营地迁出，这个数字在未来几天将会增加，当局正在与原籍国和过境国紧密合作。新的难民热区：连接墨西哥阿库尼亚市和美国德尔里奥市的桥梁

USA | Grenzbücke nach Mexiko in Del Rio

连接墨西哥阿库尼亚市和美国德尔里奥市的大桥附近滞留了大量移民

为了躲避贫困、帮派犯罪和天灾

该营地位于连接墨西哥阿库尼亚市和美国德尔里奥市的跨国大桥桥下，海地移民为了躲避贫困、帮派犯罪和自然灾害而逃离母国。由于美墨边境地区的海地移民数量不断增加，美国总统拜登（Joe Biden）正面临越来越大的压力，众多人权组织强烈批评美国政府此次对移民的处理方式。

 

（德新社、路透社）

 

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